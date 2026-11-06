"Станет символической точкой": Макс Барских уходит от Алана Бадоева

Вы узнаете:
- Почему заканчивается сотрудничество Макса Барских и Алана Бадоева
- Что известно о творческом тандеме артиста и режиссера
Украинский певец Макс Барских и его бессменный продюсер и режиссер Алан Бадоев объявили о прекращении совместной работы после 18 лет сотрудничества. Информация об этом появилась в Facebook.
Символическая точка в многолетней истории будет поставлена 8 декабря в киевском Дворце "Украина" во время масштабного концерта "Сьогодні має сенс". Это выступление завершит всеукраинский тур артиста.
"Этот вечер станет завершением большого всеукраинского тура и символической точкой в 18-летней творческой истории Макса Барских и Алана Бадоева. Путь артиста и режиссера, создавших вместе немало знаковых шоу, подходит к концу", - сообщается в анонсе.
История творческого тандема началась в 2008 году на проекте "Фабрика звезд-2", где Бадоев разглядел потенциал молодого певца из Херсона. После 2022 года этот союз пережил кардинальную трансформацию. Оба артиста разорвали связи с рынком страны-агрессора: Барских запретил использовать свои треки на территории РФ, отказался от создания нового русскоязычного контента и перевел главные хиты на украинский язык.
За 18 лет сотрудничества артисты неоднократно оказывались в центре скандалов и слухов. Разговоры о личных отношениях певца и продюсера вспыхивали регулярно и достигли пика весной 2026 года после заявлений психолога Натальи Холоденко. Впрочем, звездный тандем реагировал на подобные обсуждения с юмором, описывая свои отношения как сочетание глубокой дружбы, братской привязанности и постоянных рабочих конфликтов.
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Про персону: Макс Барских
Макс Барских - украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.
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