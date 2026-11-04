Была прикована к постели: умерла знаменитая дочь Райкина

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- Умерла Екатерина Райкина
- Что стало причиной смерти дочери Аркадия Райкина
На 89-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Екатерина Райкина. Дочь советского артиста Аркадия Райкина ушла из жизни 3 ноября 2026 года в больнице после продолжительной болезни, сообщают росСМИ.
Новость подтвердили ее близкие родственники, а также руководство Театра имени Вахтангова, которому актриса отдала почти полвека своей жизни. В октябре артистка перенесла экстренную госпитализацию из-за острого кишечного кровотечения. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, однако организм, ослабленный тяжелой болезнью, не справился с последствиями.
"Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице", - подтвердил инсайдер.
Кончину сестры также лаконично подтвердил руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин.
"Да, ее больше нет с нами", - заявил он.
Екатерина Райкина - биография
Екатерина Райкина родилась в Ленинграде в семье артистов Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. Она окончила Щукинское театральное училище, после чего присоединилась к труппе Театра имени Вахтангова. На его сцене актриса сыграла роли в спектаклях "Дамы и гусары", "Мещанин во дворянстве" и "Принцесса Турандот". В кино Райкина появлялась реже. Среди ее работ - фильмы "Западня", "Дамы и гусары" и "Клуб женщин". В последние годы жизни из-за тяжелой болезни актриса была прикована к постели.
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Про персону: Аркадий Райкин
Аркадий Райкин (1911–1987) - советский актёр театра, эстрады и кино, режиссёр, народный артист СССР, сообщает Википедия. Основатель и многолетний руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюр (ныне московский театр "Сатирикон"). Получил широкую известность благодаря острым сатирическим монологам, миниатюрам и мастерству мгновенного перевоплощения на сцене.
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