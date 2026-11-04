Была прикована к постели: умерла знаменитая дочь Райкина

Скончалась актриса Екатерина Райкина - дочь Аркадия Райкина.

https://stars.glavred.info/byla-prikovana-k-posteli-umerla-znamenitaya-doch-raykina-10809410.html Ссылка скопирована

Екатерина Райкина - причина смерти / коллаж: Главред, фото: pexels.com; скрин из видео

Вы узнаете:

Умерла Екатерина Райкина

Что стало причиной смерти дочери Аркадия Райкина

На 89-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Екатерина Райкина. Дочь советского артиста Аркадия Райкина ушла из жизни 3 ноября 2026 года в больнице после продолжительной болезни, сообщают росСМИ.

Новость подтвердили ее близкие родственники, а также руководство Театра имени Вахтангова, которому актриса отдала почти полвека своей жизни. В октябре артистка перенесла экстренную госпитализацию из-за острого кишечного кровотечения. Врачам удалось стабилизировать ее состояние, однако организм, ослабленный тяжелой болезнью, не справился с последствиями.

видео дня

"Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице", - подтвердил инсайдер.

Екатерина Райкина - роли / скрин из видео

Кончину сестры также лаконично подтвердил руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин.

"Да, ее больше нет с нами", - заявил он.

Екатерина Райкина - биография

Екатерина Райкина родилась в Ленинграде в семье артистов Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. Она окончила Щукинское театральное училище, после чего присоединилась к труппе Театра имени Вахтангова. На его сцене актриса сыграла роли в спектаклях "Дамы и гусары", "Мещанин во дворянстве" и "Принцесса Турандот". В кино Райкина появлялась реже. Среди ее работ - фильмы "Западня", "Дамы и гусары" и "Клуб женщин". В последние годы жизни из-за тяжелой болезни актриса была прикована к постели.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Соломия Витвицкая очаровала сеть трогательными кадрами из семейных будней. Телеведущая, недавно родившая первенца, показала новорожденного сына и прогулки с мужем Алексеем Ситайлом.

Также Екатерина Осадчая умилила сеть редким снимком со своей бабушкой Раей, которая отметила 91-й день рождения. Помимо трогательного поздравления, особое внимание поклонников привлекло поразительное внешнее сходство телеведущей с ее бабушкой.

Читайте также:

Про персону: Аркадий Райкин Аркадий Райкин (1911–1987) - советский актёр театра, эстрады и кино, режиссёр, народный артист СССР, сообщает Википедия. Основатель и многолетний руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюр (ныне московский театр "Сатирикон"). Получил широкую известность благодаря острым сатирическим монологам, миниатюрам и мастерству мгновенного перевоплощения на сцене.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред