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"Сдохни уже": путинист Стас Пьеха серьезно болен

Алена Кюпели
4 ноября 2026, 12:07
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Путинист Пьеха все время жалуется на состояние своего здоровья.
Стас Пьеха потерял отца
Стас Пьеха серьезно болен / Коллаж Главред, фото Instagram/wolfieha

Кратко:

  • Что случилось с путинистом
  • Что он сам сообщил о лечении

У российского певца и путиниста Стаса Пьехи возникли серьезные проблемы со здоровьем после перенесенной вирусной инфекции.

Как пишут российские пропагандисты, певец признался, что уже около двух месяцев не может восстановиться после болезни. Его продолжают мучить отеки, головокружения, сильная слабость и проблемы с голосом.

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По словам Пьехи, инфекцию он перенес еще два месяца назад, однако последствия заболевания до сих пор существенно влияют на его самочувствие.

Музыкант с иронией назвал этот период "двумя месяцами Диснейленда", описывая череду неприятных симптомов.

Стас Пьеха
Стас Пьеха болен / Facebook. Стас Пьеха

"Отеки, головокружения, голос есть - нет, ходить могу - не могу, сидеть - лежать", - поделился певец.

Особенно эмоционально Пьеха высказался о лечении. Артист признался, что недоволен препаратами, которые ему предлагают, и считает, что они не помогают справиться с последствиями болезни.

"Просто скажите: "Сдохни уже", - есть же более гуманные способы. Либо дайте лекарство какое-то", - написал он.

При этом Пьеха не уточнил, каким именно вирусом переболел, и не назвал диагноз, который мог бы объяснить продолжительные симптомы. Также артист не сообщил, проходят ли дополнительные обследования и какое лечение ему назначено сейчас.

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Ранее также Ирина Сопонару раскрыла детали своего увольнения из "Квартала 95". Актриса заверила, что покинуть проект было ее личным решением, а само расставание с актерским составом прошло на исключительно дружеской ноте.

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О персоне: Стас Пьеха

Стас Пьеха - российский певец, который поддержал военное вторжение Путина в Украину. Участник проекта "Фабрика звезд". Внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын Илоны Броневицкой.

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