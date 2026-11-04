"Много негатива": Сумская коротко постриглась и объяснила причину

Вы узнаете:
- Почему Ольга Сумская решила избавиться от длинных волос
- О каком неудачном опыте с волосами рассказала артистка
Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая недавно удивила поклонников сменой имиджа, решила объяснить причины своего поступка. Звезда призналась в Instagram, что этот шаг был продиктован не только желанием сменить образ, но и необходимостью.
По словам актрисы, решение укоротить прическу было связано с накопившимся за последнее время стрессом и эмоциональным напряжением. По мнению Сумской, это сказалось на состоянии ее волос.
"Почему я решила сделать каре? Волосы - это наши антенны, которые накапливают много негатива… От ежедневных стрессов они начали выпадать, путаться. А такая длина позволит их восстановить и укрепить", - откровенно отметила Сумская.
Стоит отметить, что к уходу за волосами Ольга относится крайне трепетно. Ранее звезда делилась с подписчиками, что из-за многочисленных неудачных экспериментов в прошлом практически перестала доверять стилистам. По словам артистки, некомпетентные мастера неоднократно "сжигали" ей пряди, из-за чего ей пришлось самостоятельно освоить тонкости окрашивания.
"Я уже научилась сама красить волосы, если они немного отросли. Потому что столько раз "сжигали" волосы, и это такой ужасный опыт. Блондинки меня поймут. Я уже научилась всему и поэтому как можно реже хожу в салоны и доверяю волосы мастерам. Раз в год я могу прийти", - рассказывала ранее актриса.
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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