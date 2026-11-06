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Любовь после "Холостяка": с кем создали семьи победительницы шоу

Кристина Трохимчук
6 ноября 2026, 16:11
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Какие победительницы "Холостяка" вышли замуж, родили детей и нашли счастье после участия в реалити-шоу.
Холостяк - за кого вышли замуж победительницы шоу
Холостяк - за кого вышли замуж победительницы шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова, Инна Белень

Вы узнаете:

  • За кого вышли замуж победительницы "Холостяка"
  • Какие участницы реалити-шоу уже стали матерями

За многолетнюю историю реалити-шоу "Холостяк" финал проекта становился лишь началом реальной жизни, которая часто разворачивалась вопреки сценарию. Главред расскажет, кто из победительниц проекта после завершения съемок успел построить семью и стать матерью.

Александра Шульгина

Победительница первого сезона Александра Шульгина боролась за сердце танцора Макса Чмерковского. Однако реальность вне объективов оказалась сложнее: пара разочаровалась друг в друге и продержалась вместе не больше месяца после финала.

видео дня

Сегодня 35-летняя Александра - успешный йога-тренер, женский коуч и автор книги. Свое семейное счастье она нашла с избранником из Латинской Америки, который занимается недвижимостью в Калифорнии. Ради любимого Александра переехала из Майами в Лос-Анджелес. Пара воспитывает двух общих дочерей - Анджелину и Аспен.

Александра Шульгина с мужем и дочками
Александра Шульгина с мужем и дочками / скрин из видео

Елена Ряснова

Во втором сезоне реалити главный герой, потомок семьи Романовых Фрэнсис Мэтью, выбрал в финале Елену Ряснову. Пара некоторое время прожила вместе в Киеве, но довольно быстро приняла решение расстаться.

После проекта Елена вышла замуж за запорожского бизнесмена Сергея Тутова. В браке у пары родилась дочь Соломия, а позже стало известно и о второй беременности. Ряснова пыталась строить политическую карьеру, работала генеральным проджект-менеджером в энергосервисной компании, а сейчас ведет непубличный образ жизни.

Елена Ряснова - личная жизнь
Елена Ряснова - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Ряснова

Анна Козырь

Пластический хирург Андрей Искорнев в третьем сезоне шоу отдал предпочтение Анне Козырь, но и эта романтическая история завершилась практически сразу после окончания съемок. Анна сосредоточилась на собственном развитии, позиционируя себя как музыкант и актриса, а также увлеклась спортом.

Свою настоящую любовь Козырь встретила позже: в ноябре 2019 года она вышла замуж в Дубае. Личность избранника Анна решила не раскрывать общественности. В ноябре 2022 года в их семье произошло долгожданное пополнение - у пары родилась дочь.

Анна Козырь с мужем и дочкой
Анна Козырь с мужем и дочкой / фото: instagram.com, Анна Козырь

Иванна Гончарук

Победительница восьмого сезона с Рожденом Ануси также не смогла сохранить отношения с артистом после завершения съемок. Девушка с головой ушла в предпринимательство, основав собственный бренд одежды и агентство по организации праздников.

Настоящие чувства ждали Иванну за пределами шоу: она встретила киберспортсмена Павла Забокрицкого. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а спустя время стали родителями - у пары родилась дочь Стефания.

Иванна Гончарук - свадьба
Иванна Гончарук - свадьба / фото: instagram.com, Иванна Гончарук

Даша Квиткова

Даша Квиткова стала уникальной победительницей девятого сезона шоу "Холостяк". Она оказалась единственной финалисткой, которая не просто осталась с главным героем, телеведущим и редактором Никитой Добрыниным, но и вышла за него замуж. В июле 2021 года у них родился сын Лев. Супруги активно развивали общий онлайн-бизнес и участвовали в рекламных кампаниях, однако в январе 2023 года Квиткова объявила о расставании, а летом того же года пара официально оформила развод.

После разрыва с Добрыниным личная жизнь Даши снова оказалась в центре внимания. Весной 2025 года стало известно о ее романе с полузащитником киевского "Динамо" и сборной Украины Владимиром Бражко. Спустя время футболист сделал блогерше предложение, а 28 июня 2026 года пара сыграла роскошную свадьбу на открытом воздухе. Одним из самых трогательных моментов торжества стало то, что обручальные кольца к алтарю вынес четырехлетний сын Даши Лев.

Даша Квиткова и Владимир Бражко - свадьба
Даша Квиткова и Владимир Бражко - свадьба / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Екатерина Лозовицкая

Победительница "Холостяка-12" модель Екатерина Лозовицкая после расставания с главным героем Алексом Топольским встретила будущего мужа - певца Гидаята Сеидова. Их роман развивался стремительно: поженились они уже летом, примерно через полгода после начала отношений.

Гидаят сделал Екатерине предложение прямо во время собственного концерта, и уже через месяц пара официально узаконила отношения. Вскоре модель поделилась в соцсетях чувственными снимками с округлившимся животиком, объявив, что впервые станет мамой.

Екатерина Лозовицкая объявила о беременности
Екатерина Лозовицкая объявила о беременности / фото: instagram.com, Екатерина Лозовицкая

Инна Белень

История победительницы 13-го сезона (2024) Инны Белень доказывает, что судьба может ждать там, где ее совсем не ищут. Со своим будущим мужем Иваном Яловенко она была знакома еще со школьной скамьи в Харькове. Пара симпатизировала друг другу с 2013 года, однако тогда их пути разошлись.

Спустя годы чувства вспыхнули с новой силой: в конце декабря 2025 года пара объявила о помолвке, а 3 февраля 2026 года официально оформила брак. Инна взяла фамилию мужа - Яловенко, а уже 28 апреля 2026 года в их семье произошло радостное событие: у пары родилась дочь Кира.

Инна Белень с мужем и дочкой Кирой
Инна Белень с мужем и дочкой Кирой / фото: instagram.com, Инна Белень

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О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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