"Язык не повернется": Алла Кудлай впервые высказалась о скандале Каменских

Вы узнаете:
- Как Алла Кудлай поддерживает связь с Настей Каменских
- Что певица сказала о скандалах крестницы
Народная артистка Украины Алла Кудлай откровенно рассказала об отношениях с Настей Каменских во время полномасштабной войны. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артистка поделилась теплыми воспоминаниями о крестнице и прокомментировала последние скандалы, связанные с ней.
Как призналась Алла Кудлай, они с Настей регулярно созваниваются, однако подробности личного общения певица предпочитает не раскрывать публике.
"Настенька - моя любимая девочка. Я ее очень люблю. Она очень талантливая, красивая, приветливая. Она всегда мне звонит по телефону. Это моя крестница. Она очень классная девочка", - отметила Кудлай.
В то же время певица категорически отказалась обсуждать резонансные скандалы и критику в адрес Каменских - в частности, ее нашумевшие высказывания об украинском языке. Алла Кудлай подчеркнула, что для нее семейные узы и личное знакомство с Настей важнее любых обсуждений в публичном поле.
"Я не буду говорить. Это моя крестница. У меня язык не повернется ничего сказать. Я ее знаю. А то, что там что-то зачем-то… Перемолется - мука будет", - подытожила звезда.
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О персоне: Алла Кудлай
Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978-1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.
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