"Язык не повернется": Алла Кудлай впервые высказалась о скандале Каменских

Алла Кудлай рассказала об общении с крестницей Настей Каменских.

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Настя Каменских - крестница Аллы Кудлай / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских; скрин из видео

Вы узнаете:

Как Алла Кудлай поддерживает связь с Настей Каменских

Что певица сказала о скандалах крестницы

Народная артистка Украины Алла Кудлай откровенно рассказала об отношениях с Настей Каменских во время полномасштабной войны. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артистка поделилась теплыми воспоминаниями о крестнице и прокомментировала последние скандалы, связанные с ней.

Как призналась Алла Кудлай, они с Настей регулярно созваниваются, однако подробности личного общения певица предпочитает не раскрывать публике.

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Алла Кудлай сейчас / скрин из видео

"Настенька - моя любимая девочка. Я ее очень люблю. Она очень талантливая, красивая, приветливая. Она всегда мне звонит по телефону. Это моя крестница. Она очень классная девочка", - отметила Кудлай.

В то же время певица категорически отказалась обсуждать резонансные скандалы и критику в адрес Каменских - в частности, ее нашумевшие высказывания об украинском языке. Алла Кудлай подчеркнула, что для нее семейные узы и личное знакомство с Настей важнее любых обсуждений в публичном поле.

Настя Каменских - скандал / скрин из видео

"Я не буду говорить. Это моя крестница. У меня язык не повернется ничего сказать. Я ее знаю. А то, что там что-то зачем-то… Перемолется - мука будет", - подытожила звезда.

Алла Кудлай / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Светлана Билоножко откровенно заговорила о личной жизни после ухода из жизни мужа Виталия Билоножко. В интервью артистка призналась, что допускает возможность новых чувств и не закрывает свое сердце для любви.

Также ушел из жизни российский оперный певец, актер и радиоведущий Александр Водопьянов-Танненберг. По словам родственников пропагандиста, которые пообщались с росСМИ, причиной внезапной смерти стал отказ почек из-за нервного напряжения.

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О персоне: Алла Кудлай Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978-1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.

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