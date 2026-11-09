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Led Zeppelin установили рекорд: хит 1970 года преодолел миллиард прослушиваний

Виталий Кирсанов
9 ноября 2026, 22:30
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Популярность песни "Immigrant Song" продолжает расти спустя более полувека после выхода.
Led Zeppelin установили новый рекорд
Led Zeppelin установили новый рекорд / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/ledzeppelin

Кратко:

  • Песня "Immigrant Song" преодолела миллиард прослушиваний на Spotify
  • История создания песни связана с поездкой музыкантов в Исландию

Легендарная композиция "Immigrant Song" британской группы Led Zeppelin, выпущенная в 1970 году, преодолела отметку в миллиард прослушиваний на Spotify. История создания песни связана с поездкой музыкантов в Исландию, которая вдохновила их на написание одного из самых узнаваемых хитов. Об этом сообщает Parade.

Вокалист Роберт Плант неоднократно рассказывал, что идея композиции возникла после концерта в Рейкьявике. Led Zeppelin пригласили в Исландию в рамках культурной программы, однако выступление оказалось под угрозой из-за протестов государственных служащих. В итоге университет предоставил музыкантам площадку, и концерт состоялся.

видео дня

Именно впечатления от этой поездки легли в основу "Immigrant Song". Композиция стала открывающим треком альбома Led Zeppelin III, который группа намеренно решила сделать непохожим на предыдущие работы. В песне появились образы льда, снега и викингов, вдохновленные северной мифологией.

При этом Плант отмечал, что музыканты не пытались создать масштабную историческую легенду. Песня родилась из реальных впечатлений от путешествия и выступления в Исландии.

Как Джек Блэк помог хиту Led Zeppelin обрести новую популярность

Еще одну историю, связанную с "Immigrant Song", Роберт Плант рассказал в интервью 2023 года. Она касается использования композиции в комедийном фильме "Школа года" режиссера Ричарда Линклейтера.

Led Zeppelin редко разрешают использовать свои песни в кино, однако на этот раз музыканты согласились после того, как увидели видео с актером Джеком Блэком, исполняющим "Immigrant Song".

Плант положительно оценил выступление актера и отметил, что тот сумел передать энергетику оригинальной композиции. По словам вокалиста, песня заслуживает того, чтобы ее открывали для себя слушатели разных поколений.

Он также пошутил о сложности гитарного риффа, который непросто повторить начинающим музыкантам. При этом Плант рассказал, что его внуки уже научились играть некоторые фрагменты из исполнения Джека Блэка.

Вокалист вспомнил и о викингской тематике композиции. Его забавляли исторические образы гребцов и огромных барабанов, задававших ритм движения. Плант считает, что фильм помог представить музыку Led Zeppelin новой аудитории и позволил взглянуть на легендарный хит с юмором.

Популярность "Immigrant Song" продолжает расти спустя более полувека после выхода. На момент публикации композиция набрала 1 045 137 175 прослушиваний на Spotify, преодолев отметку в миллиард.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Led Zeppelin

Led Zeppelin - легендарная британская рок-группа, основанная в 1968 году в Лондоне, которая создала классическое звучание хард-рока и оказала огромное влияние на всю мировую музыкальную культуру.

Led Zeppelin переводится как "Свинцовый дирижабль". Название родилось из шутки музыканта группы The Who, который сказал, что новая группа Пейджа провалится и "рухнет, как свинцовый воздушный шар" (lead balloon). Слово "balloon" заменили на "zeppelin", а из "lead" убрали букву "a", чтобы американцы не читали его как "лид" (лидер).

Музыканты соединили тяжелый блюз-рок с элементами народной музыки (фолка), мистики и восточных мотивов.

Их композиция Stairway to Heaven ("Лестница в небо") считается одной из величайших песен в истории рок-музыки, хотя официально она никогда не выпускалась как сингл. Среди других шедевров - Whole Lotta Love, Kashmir и Immigrant Song.

Группу часто называют "самой тяжелой группой всех времен" по версии журнала Rolling Stone и одной из самых успешных в истории музыки.

Группа распалась в 1980 году после трагической смерти барабанщика Джона Бонэма, так как музыканты посчитали невозможным продолжать творчество без него.

За свою карьеру они продали более 300 миллионов копий альбомов по всему миру.

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