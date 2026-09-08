Хит 1971 года, покоривший поколения: история песни 'Stairway to Heaven'

"Stairway to Heaven" стала одной из композиций, которые слушатели чаще всего заказывали на американских радиостанциях.

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"Stairway to Heaven" вошла в четвертый студийный альбом Led Zeppelin / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ledzeppelin

Кратко:

"Stairway to Heaven" вошла в четвертый студийный альбом Led Zeppelin

Песня длится более восьми минут

"Stairway to Heaven" - одна из самых известных песен британской группы Led Zeppelin, которая спустя десятилетия после выхода продолжает считаться классикой мирового рока. Композицию написал вокалист коллектива Роберт Плант, которому на тот момент было всего 23 года.

Как пишет Antyradio.pl, песня длится более восьми минут и построена необычным для радиоформата образом. Она начинается с мягкого звучания акустической гитары, а затем постепенно становится более динамичной и мощной. Композиция условно разделена на три части, каждая из которых усиливает музыкальное напряжение, а финал содержит один из наиболее узнаваемых фрагментов в истории рок-музыки.

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История создания песни тоже получилась необычной. По словам Планта, однажды он устроился у камина с карандашом и листом бумаги и практически спонтанно начал записывать строки будущей композиции. Позже "Stairway to Heaven" вошла в четвертый студийный альбом Led Zeppelin и стала неизменной частью концертных выступлений группы.

Несмотря на продолжительность, которая изначально плохо соответствовала привычным радиостандартам, песня быстро приобрела огромную популярность. Уже спустя несколько лет "Stairway to Heaven" стала одной из композиций, которые слушатели чаще всего заказывали на американских радиостанциях.

Со временем культовый статус песни подтвердили и многочисленные музыкальные рейтинги. В 2000 году VH1 поставил ее на третье место в списке 100 лучших рок-песен. В 2004-м журнал Rolling Stone включил композицию в рейтинг 500 величайших песен всех времен, отдав ей 31-ю позицию.

Кроме того, "Stairway to Heaven" была включена в Зал славы премии GRAMMY. В 2023 году композиция также пополнила Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США - за ее культурное, историческое и художественное значение.

Сегодня "Stairway to Heaven" остается одной из тех рок-песен, которые узнают с первых нот, а ее история создания и необычная структура лишь укрепляют статус композиции как настоящей музыкальной легенды.

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Led Zeppelin Led Zeppelin - легендарная британская рок-группа, основанная в 1968 году в Лондоне, которая создала классическое звучание хард-рока и оказала огромное влияние на всю мировую музыкальную культуру. Led Zeppelin переводится как "Свинцовый дирижабль". Название родилось из шутки музыканта группы The Who, который сказал, что новая группа Пейджа провалится и "рухнет, как свинцовый воздушный шар" (lead balloon). Слово "balloon" заменили на "zeppelin", а из "lead" убрали букву "a", чтобы американцы не читали его как "лид" (лидер). Музыканты соединили тяжелый блюз-рок с элементами народной музыки (фолка), мистики и восточных мотивов. Их композиция Stairway to Heaven ("Лестница в небо") считается одной из величайших песен в истории рок-музыки, хотя официально она никогда не выпускалась как сингл. Среди других шедевров - Whole Lotta Love, Kashmir и Immigrant Song. Группу часто называют "самой тяжелой группой всех времен" по версии журнала Rolling Stone и одной из самых успешных в истории музыки. Группа распалась в 1980 году после трагической смерти барабанщика Джона Бонэма, так как музыканты посчитали невозможным продолжать творчество без него. За свою карьеру они продали более 300 миллионов копий альбомов по всему миру.

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