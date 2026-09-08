"Могу получить от нее": сын Пономарева высказался о молодой мачехе

Александр Пономарев-младший откровенно поделился подробностями отношений с молодой избранницей своего знаменитого отца.

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Александр Пономарев с женой - отношения с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

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Сын Александра Пономарева появился на публике

Как Александр-младший относится к своей мачехе Софии Новиковой

Сын народного артиста Александра Пономарева появился на публике, что происходит крайне редко. В коротком интервью для "Наодинці з гламуром" Пономарев-младший впервые рассказал, как относится к возлюбленной отца.

На мероприятии присутствовала и избранница артиста - София Новикова, которую певец долгое время скрывал от общественности. Жена певца работает концертным директором Пономарева и младше его на 17 лет. Об их романе официально стало известно лишь в июне.

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Сын Александра Пономарева / скрин из видео

Александр признался, что не позволяет себе фамильярностей в общении с новой избранницей отца. Несмотря на это, между ними сложились отличные отношения. Пономарев-младший даже признался, что София принимала участие в его воспитании и могла проявлять строгость.

"Называю ее официально, но с любовью - София Леонидовна. Очень ее люблю. Она замечательная женщина, и я думаю, что это действительно отличная пара для моего папы. Мы знакомы уже давно, и она, можно сказать, меня воспитывала. Очень классная. Иногда могу и получить от нее, но только если действительно что-то натворил", - откровенно признался парень.

София Новикова - жена Александра Пономарева / скрин из видео

Напомним, что 19-летний Александр-младший - единственный общий ребенок Александра Пономарева и его экс-супруги Виктории Мартынюк. Пара официально развелась еще в 2012 году, и с тех пор популярный артист старался тщательно скрывать подробности своей личной жизни.

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О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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