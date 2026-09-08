Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

Вы узнаете:
- В каких украинских городах побывала Анджелина Джоли во время визита
- Чем занимался сын актрисы Нокс в Харькове
Голливудская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли совершила очередной визит в Украину. На этот раз знаменитость приехала не одна, а вместе со своим сыном от Брэда Питта - Ноксом. О звездных гостях стало известно из Instagram спортивного клуба, который посетила семья.
Во время пребывания в Харькове Анджелина Джоли вместе с сыном заглянула в один из местных спортивных залов. Визит не ограничился простой экскурсией: Нокс вместе с украинскими защитниками провел тренировку по тайскому боксу.
"Недавно, совершенно случайно, к нам в гости пришла Анджелина Джоли. Ее сын Нокс вместе с защитниками провел свою тренировку по тайскому боксу. Мы очень благодарны и счастливы, что вы выбрали именно наш зал!", - отреагировали на визит в спортивном клубе.
Стоит отметить, что Нокс имеет непосредственное отношение к боевым искусствам. Сын Джоли и Питта уже давно занимается муай-тай, а ранее его замечали на тренировках в Лос-Анджелесе. Недавно юноша даже принял участие в поединке по тайскому боксу в США.
Представители харьковского клуба выразили искреннюю благодарность звездным гостям. На память о своем визите актриса также оставила автограф на фирменной футболке клуба и сфотографировалась с его коллективом.
"Хотим поблагодарить за человечность и настоящий интерес к нашему залу, интерес к истории его возникновения. Были рады общению и ждем вас в гости снова", - высказались представители клуба.
Визит в Харьков стал частью поездки Анджелины Джоли по Украине. Актриса побывала в нашей стране на прошлой и позапрошлой неделе, в частности посетила Тернополь, Кременчуг, Полтаву и Харьков. Это уже третий визит голливудской звезды в Украину после начала полномасштабного вторжения России.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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