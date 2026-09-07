"Откладывать рискованно": Витвицкая перед родами показала животик

Телеведущая устроила фотосессию на позднем сроке беременности.

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Соломия Витвицкая - беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

На каком сроке беременности находится Соломия Витвицкая

Почему ведущая решила срочно организовать профессиональную съемку

Какой образ выбрала Витвицкая для фотосессии

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая порадовала поклонников нежными кадрами в Instagram, продемонстрировав заметно округлившийся животик. Звезда намекнула, что пополнение в семье произойдет уже в самое ближайшее время.

Витвицкая призналась, что опомнилась буквально в последний момент, осознав, что у нее до сих пор нет классической памятной фотосессии. Знаменитость поняла, что откладывать съемку больше нельзя - она готовится родить уже в ближайшее время.

видео дня

Соломия Витвицкая на 38 неделе / скрин из видео

"В субботу внезапно поняла, что у меня до сих пор нет ни одной классической фотосессии беременности. Есть селфи, отражения в зеркале, рабочие фото, а такого "вот она, беременность" - нет", - поделилась ведущая.

Соломия сразу рассказала о своей идее в соцсетях, после чего команда помогла ей оперативно организовать съемку уже на следующий день. Такую спешку звезда объяснила внушительным сроком беременности.

Беременная Соломия Витвицкая на фотосессии / скрин из видео

"Потому что 38+ недель - это уже тот срок, когда откладывать фотосессию "на следующую неделю" немного рискованно", - с юмором заметила Соломия.

На опубликованном бэкстейдже телеведущая позирует на диване в расслабленном домашнем образе - белой оверсайз-рубашке, расстегнутой на животе, и светлых брюках. Звезда выглядит счастливой и с нетерпением ждет скорой встречи с малышом, обещая показать готовые снимки чуть позже.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что дочь Евгения Кошевого Варвара поделилась новым снимком в Instagram после переезда в Италию. 18-летняя девушка продемонстрировала кардинальные изменения во внешности и смену стиля за год жизни за границей.

Также Даша Квиткова призналась, что сознательно отказалась от алиментов на сына Льва еще при разводе с Никитой Добрыниным. Несмотря на это, блогерша подчеркнула, что право каждого на финансовую поддержку со стороны отца не может быть отобрано.

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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