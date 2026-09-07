"Откладывать рискованно": Витвицкая перед родами показала животик

Вы узнаете:
- На каком сроке беременности находится Соломия Витвицкая
- Почему ведущая решила срочно организовать профессиональную съемку
- Какой образ выбрала Витвицкая для фотосессии
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая порадовала поклонников нежными кадрами в Instagram, продемонстрировав заметно округлившийся животик. Звезда намекнула, что пополнение в семье произойдет уже в самое ближайшее время.
Витвицкая призналась, что опомнилась буквально в последний момент, осознав, что у нее до сих пор нет классической памятной фотосессии. Знаменитость поняла, что откладывать съемку больше нельзя - она готовится родить уже в ближайшее время.
"В субботу внезапно поняла, что у меня до сих пор нет ни одной классической фотосессии беременности. Есть селфи, отражения в зеркале, рабочие фото, а такого "вот она, беременность" - нет", - поделилась ведущая.
Соломия сразу рассказала о своей идее в соцсетях, после чего команда помогла ей оперативно организовать съемку уже на следующий день. Такую спешку звезда объяснила внушительным сроком беременности.
"Потому что 38+ недель - это уже тот срок, когда откладывать фотосессию "на следующую неделю" немного рискованно", - с юмором заметила Соломия.
На опубликованном бэкстейдже телеведущая позирует на диване в расслабленном домашнем образе - белой оверсайз-рубашке, расстегнутой на животе, и светлых брюках. Звезда выглядит счастливой и с нетерпением ждет скорой встречи с малышом, обещая показать готовые снимки чуть позже.
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О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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