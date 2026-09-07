Денисенко впервые призналась, как общается с бывшим мужем - подробности

Кратко:
- Экс-супруги поддерживают связь исключительно в рамках воспитания сына
- Наталка гордится достижениями сына
Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о своих нынешних отношениях с бывшим мужем Андреем Фединчиком.
Супруги расстались в прошлом году, причем инициатором развода стала актриса. У пары есть общий сын Андрей, и именно забота о ребенке остается главным поводом для общения бывших супругов. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.
По словам Денисенко, они поддерживают связь исключительно в рамках воспитания сына.
"Общаемся в рамках воспитания Андрюши", - сказала актриса.
Наталка также поделилась подробностями о жизни сына и призналась, что гордится его достижениями.
Андрей уже пошел в третий класс. По словам актрисы, у него хорошие результаты по математике, а также он отлично плавает и ныряет.
"В целом он довольно счастливый ребенок, и для меня это самое главное", - подчеркнула Денисенко.
Актриса рассказала, что сын спокойно воспринял окончание летних каникул и возвращение к учебе. Он понимал, что после завершения лета придется снова идти в школу, поэтому отнесся к этому без особых переживаний.
При этом Денисенко отметила, что ей особенно повезло со школой, которую посещает сын. Андрей любит свою учительницу и с удовольствием учится.
"А для меня самое главное - чтобы он был счастлив и оставался собой", - добавила Наталка.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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