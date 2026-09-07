Денисенко впервые призналась, как общается с бывшим мужем - подробности

Забота о ребенке остается главным поводом для общения бывших супругов.

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Денисенко впервые призналась, как общается с бывшим мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрей Фединчик

Кратко:

Экс-супруги поддерживают связь исключительно в рамках воспитания сына

Наталка гордится достижениями сына

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала о своих нынешних отношениях с бывшим мужем Андреем Фединчиком.

Супруги расстались в прошлом году, причем инициатором развода стала актриса. У пары есть общий сын Андрей, и именно забота о ребенке остается главным поводом для общения бывших супругов. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

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По словам Денисенко, они поддерживают связь исключительно в рамках воспитания сына.

"Общаемся в рамках воспитания Андрюши", - сказала актриса.

Наталка также поделилась подробностями о жизни сына и призналась, что гордится его достижениями.

Андрей уже пошел в третий класс. По словам актрисы, у него хорошие результаты по математике, а также он отлично плавает и ныряет.

"В целом он довольно счастливый ребенок, и для меня это самое главное", - подчеркнула Денисенко.

Актриса рассказала, что сын спокойно воспринял окончание летних каникул и возвращение к учебе. Он понимал, что после завершения лета придется снова идти в школу, поэтому отнесся к этому без особых переживаний.

При этом Денисенко отметила, что ей особенно повезло со школой, которую посещает сын. Андрей любит свою учительницу и с удовольствием учится.

"А для меня самое главное - чтобы он был счастлив и оставался собой", - добавила Наталка.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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