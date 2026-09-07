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"Дам вам ответ": Дмитрий Комаров впервые после развода высказался о личном

Кристина Трохимчук
7 сентября 2026, 09:48
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Украинский путешественник ответил, свободно ли его сердце сейчас.
Дмитрий Комаров о личной жизни
Дмитрий Комаров о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

  • Что ответил Дмитрий Комаров на вопрос о новой влюбленности
  • Что известно о личной жизни ведущего

Известный украинский журналист и автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров впервые после развода с моделью и телеведущей Александрой Кучеренко заговорил о своей личной жизни. В интервью "Наодинці з гламуром" ведущему задали вопрос, свободно ли сейчас его сердце.

На днях ведущий посетил презентацию первой книги своего друга, певца Александра Пономарева. В рамках мероприятия Дмитрий пообщался с журналистами и ответил на вопрос, влюблен ли он сейчас.

видео дня
Дмитрий Комаров сейчас
Дмитрий Комаров сейчас / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

"Я дам вам ответ. Я этому ответу научился у господина Кирилла Буданова. Следующий вопрос!", - лаконично и с юмором отрезал путешественник.

После расторжения брака Александра Кучеренко периодически делилась в соцсетях снимками с загадочными мужчинами, из-за чего ей неоднократно приписывали новые романы, однако девушка эти слухи не подтверждала. Дмитрий Комаров, в свою очередь, ведет уединенный образ жизни и крайне редко появляется на светских мероприятиях.

Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / фото: facebook.com, Александра Кучеренко

Дмитрий Комаров - личная жизнь

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко познакомились на конкурсе "Мисс Украина-2016", где Александра была участницей, а Дмитрий - судьей. В июне 2019 года они тайно расписались в Киеве, а затем обвенчались в Иерусалиме. Общих детей в этом союзе не было. В марте 2025 года, после почти шести лет брака, стало известно, что экс-супруги решили развестись. Причиной стали накопившиеся недоразумения, однако бывшие влюбленные обошлись без публичных скандалов и сумели сохранить дружеские отношения.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Григорий Решетник впервые откровенно признался в серьезном кризисе, который едва не разрушил его брак с Кристиной. Телеведущий рассказал, что супругам удалось преодолеть переломный момент и сохранить семью, несмотря на реальную угрозу развода.

Также группа "ТІК" экстренно отменила концерт, запланированный на 5 сентября, из-за внезапной болезни фронтмена Виктора Бронюка. Музыканты отметили, что состояние здоровья артиста не позволяет провести полноценное шоу, и пообещали встретиться со слушателями позже.

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О персоне: Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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