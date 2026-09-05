Виктор Бронюк не смог выйти на сцену из-за внезапной болезни — детали

Вы узнаете:
- Почему группа "ТІК" отменила выступление
- Что музыканты сообщили о состоянии здоровья Виктора Бронюка
Украинский музыкант и фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк внезапно заболел, из-за чего коллектив был вынужден экстренно отменить запланированный на 5 сентября концерт в поселке Рудное Львовской области. Официальное заявление артисты опубликовали на своей странице в Instagram.
В коллективе подчеркнули, что с нетерпением ждали встречи с публикой, однако физическое состояние солиста не позволило ему выйти на сцену и провести полноценное выступление.
"Рудное, к сожалению, из-за внезапной болезни Виктора Бронюка вынуждены отменить сегодняшний концерт группы "ТІК". Очень ждали нашей встречи и верим, что с вами споем в другой раз", - обратились к поклонникам музыканты.
Точный диагноз исполнителя и подробности его текущего самочувствия коллектив пока не разглашает. Тем не менее участники группы выразили надежду, что Виктор Бронюк быстро восстановится и команда обязательно встретится со слушателями при первой возможности.
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О персоне: Виктор Бронюк
Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.
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