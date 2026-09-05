Виктор Бронюк не смог выйти на сцену из-за внезапной болезни — детали

Украинская группа "ТІК" была вынуждена отменить запланированный концерт во Львовской области из-за резкого ухудшения здоровья своего лидера.

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Виктор Бронюк заболел / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Бронюк

Вы узнаете:

Почему группа "ТІК" отменила выступление

Что музыканты сообщили о состоянии здоровья Виктора Бронюка

Украинский музыкант и фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк внезапно заболел, из-за чего коллектив был вынужден экстренно отменить запланированный на 5 сентября концерт в поселке Рудное Львовской области. Официальное заявление артисты опубликовали на своей странице в Instagram.

В коллективе подчеркнули, что с нетерпением ждали встречи с публикой, однако физическое состояние солиста не позволило ему выйти на сцену и провести полноценное выступление.

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Виктор Бронюк - диагноз / фото: instagram.com, Виктор Бронюк

"Рудное, к сожалению, из-за внезапной болезни Виктора Бронюка вынуждены отменить сегодняшний концерт группы "ТІК". Очень ждали нашей встречи и верим, что с вами споем в другой раз", - обратились к поклонникам музыканты.

Виктор Бронюк - концерт / фото: facebook.com, Виктор Бронюк

Точный диагноз исполнителя и подробности его текущего самочувствия коллектив пока не разглашает. Тем не менее участники группы выразили надежду, что Виктор Бронюк быстро восстановится и команда обязательно встретится со слушателями при первой возможности.

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О персоне: Виктор Бронюк Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.

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