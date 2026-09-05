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"Дала понять сразу": муж Денисенко раскрыл, когда начался их роман

Кристина Трохимчук
5 сентября 2026, 10:50
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Актриса и ее избранник дали откровенное интервью.
Как познакомились Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко
Как познакомились Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Кто из известных артистов познакомил Наталку Денисенко с ее мужем
  • Какими были первые впечатления пары при знакомстве

Известная украинская актриса Наталка Денисенко и ее муж Юрий Ярошенко стали гостями интервью, где впервые откровенно поделились подробностями своей личной жизни и семейного уклада. В разговоре с блогером Александром Преподобным пара призналась, что их союз сложился благодаря известному артисту.

Супруги рассказали, что их знакомство состоялось благодаря общему другу - популярному актеру Тарасу Цимбалюку, который является другом детства Юрия.

видео дня
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Наш общий друг познакомил нас очень давно. Тарас Цимбалюк познакомил нас. Юра его друг детства, и благодаря ему сложились наши отношения. Если бы не Тарас, сейчас бы я не была Ярошенко", - с улыбкой поделилась Наталка Денисенко.

Вспоминая первую встречу, актриса призналась, что изначально посчитала Юрия слишком уверенным в себе, но быстро изменила свое мнение.

"Я подумала про себя: какой самовлюбленный красавчик! Но Юра очень сдержанный. Я поняла, что хоть он и очень красивый мужчина, он сам этого до конца не осознает, и это мне очень понравилось", - рассказала звезда.

Юрий Ярошенко - муж Наталки Денисенко
Юрий Ярошенко - муж Наталки Денисенко / скрин из видео

Наталка также пошутила, что в начале общения показывала свои не самые лучшие стороны, поскольку думала, что они никогда не будут вместе. Впрочем, сам Юрий заметил ее симпатию сразу.

"Когда ты представляешь себе идеал женщины - какого она должна быть роста, веса, как должна смеяться - я сразу подумал, что это она. На самом деле Наталка сразу дала мне понять, что я ей нравлюсь. Мы сидели рядом, постоянно общались и смеялись", - заявил Ярошенко.

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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