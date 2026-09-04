Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

Вы узнаете:
- Александр Пономарев впервые вышел в свет с возлюбленной
- Как выглядит избранница певца
Украинский певец, а теперь уже и писатель Александр Пономарев появился на презентации своей первой книги "30 дней: ИИ-человек". На мероприятие 53-летний артист пришел вместе со своей возлюбленной Софией Новиковой, которая на 17 лет младше его. Избранница исполнителя засветилась на видео с события в Instagram.
Презентация книги стала для пары первым официальным совместным выходом в свет - ранее исполнитель предпочитал не афишировать личную жизнь.
Для презентации Пономарев выбрал непринужденный образ: черную кожаную куртку, рубашку свободного кроя и брюки. В свою очередь, его 36-летняя избранница поразила гостей черным костюмом с глубоким декольте, в котором было заметно нижнее белье. Девушка дополнила образ элегантными слингбэками.
При этом София старалась не привлекать к себе лишнего внимания. На видео с мероприятия девушка попала лишь в один кадр, находясь в конце зала в компании Павла Зиброва и его дочери.
Напомним, в июне 2026 года Александр Пономарев впервые перестал скрывать возлюбленную. Тогда артист опубликовал их первое совместное фото, сделанное в кругу близких друзей.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Екатерина Репяхова поделилась важными успехами в развитии 3-летнего сына от Виктора Павлика. Жена артиста рассказала о важной победе маленького Михаила и подчеркнула, что длительный путь реабилитации дает долгожданные результаты.
Также Lida Lee и Даниэль Салем тайком поженились и покупают совместное жилье. По данным инсайдеров, певица и шоумен-военнослужащий официально оформили брак и сейчас активно обустраивают семейную жизнь, готовясь взять ипотеку.
Читайте также:
- "Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети
- Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины
- Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание
О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред