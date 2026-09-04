Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

Артист презентовал дебютную книгу в компании возлюбленной.

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Александр Пономарев показал возлюбленую / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

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Александр Пономарев впервые вышел в свет с возлюбленной

Как выглядит избранница певца

Украинский певец, а теперь уже и писатель Александр Пономарев появился на презентации своей первой книги "30 дней: ИИ-человек". На мероприятие 53-летний артист пришел вместе со своей возлюбленной Софией Новиковой, которая на 17 лет младше его. Избранница исполнителя засветилась на видео с события в Instagram.

Презентация книги стала для пары первым официальным совместным выходом в свет - ранее исполнитель предпочитал не афишировать личную жизнь.

видео дня

Для презентации Пономарев выбрал непринужденный образ: черную кожаную куртку, рубашку свободного кроя и брюки. В свою очередь, его 36-летняя избранница поразила гостей черным костюмом с глубоким декольте, в котором было заметно нижнее белье. Девушка дополнила образ элегантными слингбэками.

Как выглядит возлюбленная Александра Пономарева - справа от Павла Зиброва / скрин из видео

При этом София старалась не привлекать к себе лишнего внимания. На видео с мероприятия девушка попала лишь в один кадр, находясь в конце зала в компании Павла Зиброва и его дочери.

Напомним, в июне 2026 года Александр Пономарев впервые перестал скрывать возлюбленную. Тогда артист опубликовал их первое совместное фото, сделанное в кругу близких друзей.

Александр Пономарев / инфографика: Главред

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О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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