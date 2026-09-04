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"Декрет, пауза": Витвицкая сделала заявление о возвращении на экраны после родов

Кристина Трохимчук
4 сентября 2026, 09:56
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Известная украинская телеведущая, находящаяся на последних сроках беременности, поделилась переживаниями о декрете.
Соломия Витвицкая - беременность и роды
Соломия Витвицкая - беременность и роды / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

  • Чего опасается Соломия Витвицкая перед рождением первенца
  • Планы телеведущей на карьеру после родов

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая вскоре впервые станет мамой, откровенно рассказала о своих страхах и размышлениях по поводу возвращения к работе после родов. Своими переживаниями журналистка поделилась в интервью изданию Dytyna.

Витвицкая посвятила телевидению более 20 лет. Звезда призналась, что после новости о беременности ее, как и многих других женщин, накрыла волна тревог относительно своей востребованности на рынке труда. Она считает, что женщин до сих пор воспринимают не по квалификации, а заранее думая о возможности ее "выпадения" из карьерной жизни.

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Соломия Витвицкая - когда вернется на экраны
Соломия Витвицкая - когда вернется на экраны / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Парадокс в том, что некоторые работодатели думают о женщине не как о специалисте, а как о "риске": декрет, пауза, дети… Но беременность не стирает мой профессиональный опыт", - честно высказалась Соломия.

Несмотря на то что телеведущая находится на финишной прямой перед рождением малыша, она призвала общество и работодателей избавляться от устаревших стереотипов. Сама же Соломия до сих пор не знает, как сложится ее карьера после родов.

Соломия Витвицкая - роды
Соломия Витвицкая - роды / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Я не становлюсь менее профессиональной из-за того, что в моей жизни появляется ребенок. Карьера - это не прямая линия. В ней бывают паузы, изменения, новые начала. И ни один из этих этапов не отменяет того, что женщина умеет и знает. Я беременна в 46. И не знаю, какой будет моя карьера через год", - подытожила Витвицкая.

Сейчас телеведущая уже находится на 38-й неделе беременности и готовится родить в любой момент. Знаменитость поделилась с поклонниками, что уже ощущает тренировочные схватки и готовится к встрече с малышом.

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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