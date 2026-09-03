"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событие

Инна Белень покрестила свою маленькую дочь Киру.

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Инна Белень покрестила дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Как прошел обряд крещения дочери победительницы Холостяка 13

В каком образе появилась Инна Белень

Известная блогерша и победительница Холостяка 13 Инна Белень рассказала о важном событии в жизни своей семьи - крещении дочери Киры. Радостной новостью и снимками с таинства она поделилась на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах запечатлен момент обряда в храме с участием близких людей и крестных родителей. Для особого дня Инна Белень выбрала утонченный и элегантный образ: она предстала в сдержанном белоснежном наряде прямого кроя, дополненном прозрачной фатой-накидкой на голове, а ее волосы были аккуратно собраны в прическу с выпущенными у лица прядями. Маленькая Кира также была одета в светлое кружевное крестильное платье.

видео дня

Инна Белень с мужем на крестинах дочери / скрин из видео

В своей публикации Инна обратилась к дочери с трогательными словами и пожеланиями. Она отметила, что теперь у дочери есть надежная поддержка в жизни.

"Таинство Крещения Киры. Отныне у тебя есть твои земные ангелы - крестные родители, которые будут рядом, любить тебя и берегать на твоем жизненном пути. Молюсь, чтобы Господь всегда держал тебя под Своей защитой, даровал здоровье, светлую судьбу и много любви. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, моя маленькая девочка", - написала счастливая мама.

Инна Белень - Холостяк 13 / скрин из видео

Напомним, что 29 апреля Инна Белень впервые стала мамой. Ранее она также публиковала видео, показав, как проходили ее роды при поддержке любимого мужчины. Блогерша без стеснения поделилась самым сокровенным и продемонстрировала поклонникам первые секунды жизни своей малышки.

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