Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле застали вместе: "Встреча с легендами"

Поклонница случайно встретила знаменитых артисток в Лимассоле.

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Алла Пугачева и Лайма Вайкуле встретились / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Максим Галкин

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Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле сфотографировали вместе

Как выглядели Алла Пугачева и Лайма Вайкуле на отдыхе

Певиц Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле, которые поддерживают Украину после начала полномасштабной агрессии РФ, застали вместе в Лимассоле. Кадры со звездами опубликовала девушка по имени Ангелина в Instagram. Во время прогулки с мамой она неожиданно встретила легендарных исполнительниц.

Судя по снимку, артистки отдыхали на открытой веранде заведения. Они приветливо подошли к стеклянному ограждению и склонились ближе, чтобы сделать памятное фото с поклонницами.

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Пугачева и Вайкуле с поклонницами / фото: instagram.com, angelina___neva

75-летняя Алла Пугачева позировала в стильном козырьке с принтом и черных солнцезащитных очках формы "кошачий глаз". Рядом с ней стояла Лайма Вайкуле в черной кофте и ярких очках с розовыми стеклами. Обе исполнительницы выглядели расслабленно, улыбались и приветливо общались с прохожими. Поклонница не скрывала восторга от спонтанного знакомства со звездами.

"Встреча, которая оставила шлейф вдохновения и света надолго! Встреча с двумя настоящими легендами, музами стиля и великими певицами нашей эпохи - с Примадонной Аллой Борисовной Пугачевой и неподражаемой Лаймой Вайкуле", - восторженно поделилась девушка.

Пугачева и Вайкуле встретились в Лимассоле / фото: instagram.com, angelina___neva

Ранее этим летом Примадонна сделала редкий публичный выход в свет, посетив ежегодный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous" в Юрмале. Пугачева традиционно стала главным почетным гостем фестиваля.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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О персоне: Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.

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