"Кринж": Андрей Хлывнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста

Андрей Хлывнюк считает некоторых представителей шоу-бизнеса недостойными государственных наград.

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Андрей Хлывнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста / коллаж: Главред, фото: facebook.com/andrij.hlivnuk

Кратко:

Музыкант опубликовал эмоциональное сообщение в соцсети

Заявление Хлывнюка прозвучало на фоне обсуждения решений о присвоении почетных званий украинским деятелям культуры

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк резко раскритиковал систему государственных наград и почетных званий, которые получают представители украинской культуры.

Музыкант опубликовал эмоциональное сообщение на своей странице в Facebook. В нем он затронул тему возможного лишения деятелей культуры государственных наград, а также дал понять, что не хочет находиться в одном списке с некоторыми другими награжденными артистами.

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Более того, Хлывнюк заявил, что готов добровольно отказаться от собственного звания заслуженного артиста Украины. Свое отношение к ситуации он выразил достаточно резко.

"Лишать званий и наград "деятелей культуры" всё равно придётся. Вопрос только в том, за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не против лишиться своего "заслуженного" - в такой компании это настоящий "кринж"", - написал артист.

При этом лидер "Бумбокса" не стал уточнять, кого именно имеет в виду, говоря о "такой компании". В своем сообщении он также не назвал конкретных представителей шоу-бизнеса, которых считает недостойными государственных наград.

Заявление Хлывнюка прозвучало на фоне обсуждения решений о присвоении почетных званий украинским деятелям культуры. Судя по его словам, музыканта не устраивает возможность оказаться в одном перечне с людьми, чьи взгляды или публичная позиция, по его мнению, отличаются от его собственных.

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О персоне: Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ, сообщает Википедия. В начале полномашстабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.

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