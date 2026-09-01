Жена Козловского сообщила о важном решении по поводу сына: "Уже такой взрослый"

Супруга известного певца показала трогательные кадры с сыном в вышиванках по случаю 1 сентября.

https://stars.glavred.info/zhena-kozlovskogo-soobshchila-o-vazhnom-reshenii-po-povodu-syna-uzhe-takoy-vzroslyy-10793207.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Вы узнаете:

Каким важным событием поделилась семья Виталия Козловского

В каких образах Юлия Бакуменко и Оскар отправились в садик

В этом году 1 сентября стало особенным днем для семьи Виталия Козловского и Юлии Бакуменко. Они решили, что Оскару пора впервые пойти в детский сад. Радостной новостью жена артиста поделилась в своем Instagram, опубликовав праздничный снимок с сыном.

На фото мама и мальчик позируют на улице в стильных традиционных нарядах: Юлия выбрала элегантное белое платье-вышиванку и держала букет подсолнухов, а Оскар был одет в белую вышитую рубашку, серые брюки и кроссовки.

видео дня

Сын Виталия Козловского пошел в детский сад / фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

"С 1 сентября, наших детей! У Оскара первый день в детском саду", - подписала совместное фото жена артиста.

Сам Виталий Козловский в этот раз остался за кадром и совместных снимков с сыном не публиковал.

Публикация вызвала волну теплых поздравлений и добрых пожеланий от подписчиков.

Семья Виталия Козловского / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Садик - очередная интересная ступенька в подготовке к взрослой жизни... Пусть Оскару в садике понравится!"

"С 1 сентября, мои родные! Интересного досуга Оскару в садике и всяческих радостей всеобъемлющих!"

"Как летит время! Оскар уже такой взрослый. В добрый час!"

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победитель 10-го сезона шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Грабовой пережил страшную утрату. После долгого молчания он перервал тишину в соцсетях и поблагодарил за поддержку после потери близких членов семьи.

Также умер легендарный актер театра и кино Леонид Марченко. Заслуженный артист Украины, сыгравший в культовом фильме "В бой идут одни старики", скончался на 88-м году жизни, посвятив больше шести десятилетий служению искусству.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред