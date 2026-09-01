Жена Козловского сообщила о важном решении по поводу сына: "Уже такой взрослый"

Вы узнаете:
- Каким важным событием поделилась семья Виталия Козловского
- В каких образах Юлия Бакуменко и Оскар отправились в садик
В этом году 1 сентября стало особенным днем для семьи Виталия Козловского и Юлии Бакуменко. Они решили, что Оскару пора впервые пойти в детский сад. Радостной новостью жена артиста поделилась в своем Instagram, опубликовав праздничный снимок с сыном.
На фото мама и мальчик позируют на улице в стильных традиционных нарядах: Юлия выбрала элегантное белое платье-вышиванку и держала букет подсолнухов, а Оскар был одет в белую вышитую рубашку, серые брюки и кроссовки.
"С 1 сентября, наших детей! У Оскара первый день в детском саду", - подписала совместное фото жена артиста.
Сам Виталий Козловский в этот раз остался за кадром и совместных снимков с сыном не публиковал.
Публикация вызвала волну теплых поздравлений и добрых пожеланий от подписчиков.
"Садик - очередная интересная ступенька в подготовке к взрослой жизни... Пусть Оскару в садике понравится!"
"С 1 сентября, мои родные! Интересного досуга Оскару в садике и всяческих радостей всеобъемлющих!"
"Как летит время! Оскар уже такой взрослый. В добрый час!"
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О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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