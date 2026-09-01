'Не могу выдержать эту диету': Павел Зибров рассекретил свой вес

Певец признался, кто строго следит за его питанием.

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Сколько весит Павел Зибров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

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Сколько сейчас весит Павел Зибров

Кто в семье певца контролирует его диету

Народный артист Украины Павел Зибров поделился, как следит за своей фигурой, и рассказал, кто именно помогает ему держать себя в форме. Певец не скрывал в разговоре со Славой Деминым, что самостоятельно соблюдать строгие ограничения в питании ему нелегко.

При росте 188 сантиметров артист весит 100 килограммов, однако стремится улучшить этот результат и сбросить еще примерно три килограмма. Главным контролером его рациона выступает супруга Марина. По словам исполнителя, именно она следит не только за качеством продуктов, но и за размером порций. Сам Зибров признается, что никогда не был сторонником жестких диет.

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Павел Зибров - диета / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Я не могу выдержать эту диету. Марина Владимировна следит за мной", - поделился Павел Зибров.

Несмотря на ограничения, повседневное меню артиста остается сбалансированным. К примеру, его утро часто начинается с творога с добавлением сметаны, свежих ягод или фруктов.

Павел Зибров с женой и дочерью / фото: instagram.com, Павел Зибров

Впрочем, настоящие гастрономические слабости исполнителя находятся под строгим контролем. Речь идет о традиционных мучных блюдах - варениках, оладьях и домашней выпечке с различными начинками. Павел Зибров обожает эти лакомства, однако ради сохранения формы позволяет себе их лишь изредка и в минимальных количествах.

"Дело в том, что у меня есть любимые блюда, которые мне подают по большим праздникам и в ограниченных количествах", - признался певец.

Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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