"Больше никаких деток": беременная жена Остапчука столкнулась с проблемами

Екатерина Остапчук откровенно рассказала о трудностях второй беременности и болезнях, с которыми столкнулась.

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Владимир Остапчук с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Вы узнаете:

На каком сроке беременности находится Катерина Остапчук

С какими болезнями и осложнениями столкнулась блогерша

Недавно Екатерина Остапчук сообщила о второй беременности, продемонстрировав в Instagram нежные кадры с супругом и первенцем. Однако в ожидании малыша жена популярного ведущего столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, о которых рассказала подписчикам.

Звездная мамочка, которая находится на 16-й неделе беременности, не стала скрывать, что ожидание второго малыша дается ей крайне тяжело. Помимо сильного токсикоза, к состоянию блогерши добавились и вирусные инфекции. Ее полуторагодовалый сын Тимофей принес из детского сада простуду, которая быстро передалась Екатерине. Из-за ослабленного иммунитета у нее развилась ангина, которой она не болела еще со школьных времен.

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Екатерина Остапчук заболела / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"У нас больничный. Тим 4 дня назад принес насморк из садика. У меня вчера появилась ангина и насморк. Ангина в последний раз у меня была в школе. Но из-за беременности слабый иммунитет сейчас", - поделилась Екатерина.

В своем Telegram-канале Остапчук также призналась, что мучается от постоянных головных болей. Кроме того, у нее проявились симптомы симфизита - воспаления и расхождения костей, нередко возникающего во время вынашивания ребенка. Из-за такой вереницы проблем Екатерина с иронией отметила, что эта беременность ее просто доконает.

Екатерина Остапчук - беременность / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"В общем меня эта беременность добивает по состоянию здоровья. Больше никаких деток", - высказалась блогерша.

Также Екатерина Остапчук пообещала скоро раскрыть пол малыша. Она призналась, что отложила анонс из-за сложной ситуации в Украине.

"Просто мне кажется, что в в стране такие настроения сейчас, что всем не до этого, в том числе мне", - заявила жена шоумена.

Владимир Остапчук / инфографика: Главред

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О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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