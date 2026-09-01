"Зависть": Наталка Денисенко отказалась от близких подруг

Известная актриса рассказала, что изменилось после разрыва отношений с Еленой Светлицкой.

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Наталка Денисенко про дружбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Почему Наталка Денисенко решила полностью отказаться от женской дружбы

Как актриса переживает разрыв с близкой подругой

Известная актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала об изменениях в своем близком окружении. После громкого прекращения общения со своей коллегой Еленой Светлицкой после 18 лет дружеских отношений, звезда призналась в шоу на канале "Okay Eva", что больше не имеет близких подруг.

Артистка поделилась, что никогда не любила сплетни, но регулярно сталкивалась с ними среди знакомых. По ее словам, она часто вкладывала много ресурса в помощь и развитие других, однако в ответ получала совершенно иные эмоции.

видео дня

Наталка Денисенко - отношения с Еленой Светлицкой / скрин из видео

"Я скажу так откровенно: у меня нет подруг. Вот прямо близких подруг у меня нет. Бывало у меня так, когда я оказывала очень много поддержки, помощи, способствовала развитию, но это почему-то не ценилось. Я думала, что вдохновляю человека, а оказалось, что это просто зависть", - поделилась Денисенко.

Актриса отметила, что сейчас относится к потере связей максимально философски и не пытается удерживать тех, с кем возникает напряжение. Денисенко убеждена, что общение должно приносить легкость, а не становиться тяжелой ношей.

Наталка Денисенко - личная жизнь / скрин из видео

"В отношениях и в дружбе все должно быть легко. Когда вот такая напряженность, это типа, знаешь, как говорят, кармический партнер, кармическая дружба. Ты должна что-то отдать, освободиться, и все", - подытожила актриса.

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Ранее Главред сообщал, что Елена Светлицкая заговорила о вероятной свадьбе с Тарасом Цимбалюком. Актриса впервые прокомментировала роман с коллегой по сцене и намекнула на новый этап в их отношениях, обратив внимание на кольцо.

Также Александр Попов вспомнил о первой встрече с Тиной Кароль на проекте "Голос страны", после которой им начали приписывать роман. Телеведущий признался, что пока остальные боялись подходить к артистке за кулисами, он проявил решительность и смело заговорил со звездой.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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