"Может, мы уже женаты": Светлицкая удивила заявлением о свадьбе с Цимбалюком

Актриса откровенно рассказала про отношения со знаменитым возлюбленным и намекнула на свадьбу.

https://stars.glavred.info/mozhet-my-uzhe-zhenaty-svetlickaya-udivila-zayavleniem-o-svadbe-s-cimbalyukom-10792937.html Ссылка скопирована

Елена Светлицкая намекнула на свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Вы узнаете:

Как Елена Светлицкая отреагировала на публичное признание Тараса Цимбалюка

Что актриса сказала о свадьбе

Популярная актриса Елена Светлицкая и звезда украинских сериалов Тарас Цимбалюк недавно перестали скрывать свои романтические отношения. В программе "Тур зірками" артистка намекнула на возможную свадьбу знаменитостей.

По словам Светлицкой, они с Тарасом и раньше обсуждали момент, когда стоит раскрыть свои отношения публике. Однако сам пост Цимбалюка, который подтвердил их роман, стал для нее неожиданностью. Звезда призналась, что такое публичное признание стало для нее приятным сюрпризом.

видео дня

Цимбалюк и Светлицкая вместе минимум с зимы 2026 / скрин из видео

"Мы раньше это обсуждали, когда и как это может произойти. Но именно этот его шаг был для меня неожиданным! Я просто зашла в инстаграм и уже все увидела. Мне было невероятно приятно", - поделилась Елена.

Актриса добавила, что после рассекречивания романа их чувства разгорелись с новой силой, а отношения стали еще теплее и глубже. Но наибольший ажиотаж вызвала реакция звезды на вопрос о совместном быте и браке. Загадочно крутя кольцо на безымянном пальце, Светлицкая заинтриговала ведущую и зрителей.

Елена Светлицкая с детьми / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

"А может, мы уже с ним женаты? Вы же не знаете! Вы же и о наших отношениях долго не догадывались!" - заявила актриса.

Кроме того, Елена поделилась, что Тарас уже давно вошел в жизнь ее семьи. По ее словам, Цимбалюк быстро нашел общий язык с ее дочерьми.

Елена Светлицкая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Александр Попов прокомментировал давние слухи о романе с Тиной Кароль. Телеведущий впервые раскрыл подробности их общения и честно ответил, связывали ли артистов романтические чувства.

Также Алину Гросу спасла случайность во время ракетного удара по отельному комплексу в селе Мила. Певица приехала в столицу на премьеру песни и лишь из-за затянувшейся рабочей встречи не оказалась в своем номере в момент разрушения здания.

Читайте также:

О персоне: Елена Светлицкая Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред