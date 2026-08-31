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"Может, мы уже женаты": Светлицкая удивила заявлением о свадьбе с Цимбалюком

Кристина Трохимчук
31 августа 2026, 17:02
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Актриса откровенно рассказала про отношения со знаменитым возлюбленным и намекнула на свадьбу.
Елена Светлицкая намекнула на свадьбу
Елена Светлицкая намекнула на свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Вы узнаете:

  • Как Елена Светлицкая отреагировала на публичное признание Тараса Цимбалюка
  • Что актриса сказала о свадьбе

Популярная актриса Елена Светлицкая и звезда украинских сериалов Тарас Цимбалюк недавно перестали скрывать свои романтические отношения. В программе "Тур зірками" артистка намекнула на возможную свадьбу знаменитостей.

По словам Светлицкой, они с Тарасом и раньше обсуждали момент, когда стоит раскрыть свои отношения публике. Однако сам пост Цимбалюка, который подтвердил их роман, стал для нее неожиданностью. Звезда призналась, что такое публичное признание стало для нее приятным сюрпризом.

видео дня
Цимбалюк и Светлицкая вместе минимум с зимы 2026
Цимбалюк и Светлицкая вместе минимум с зимы 2026 / скрин из видео

"Мы раньше это обсуждали, когда и как это может произойти. Но именно этот его шаг был для меня неожиданным! Я просто зашла в инстаграм и уже все увидела. Мне было невероятно приятно", - поделилась Елена.

Актриса добавила, что после рассекречивания романа их чувства разгорелись с новой силой, а отношения стали еще теплее и глубже. Но наибольший ажиотаж вызвала реакция звезды на вопрос о совместном быте и браке. Загадочно крутя кольцо на безымянном пальце, Светлицкая заинтриговала ведущую и зрителей.

Елена Светлицкая с детьми
Елена Светлицкая с детьми / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

"А может, мы уже с ним женаты? Вы же не знаете! Вы же и о наших отношениях долго не догадывались!" - заявила актриса.

Кроме того, Елена поделилась, что Тарас уже давно вошел в жизнь ее семьи. По ее словам, Цимбалюк быстро нашел общий язык с ее дочерьми.

Елена Светлицкая
Елена Светлицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Светлицкая

Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

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