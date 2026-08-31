"Отказала всем": Джамала огласила решение по поводу Нацотбора-2027

Известная певица решила взять паузу в участии в масштабных телевизионных проектах.

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Джамала - Национальный отбор на Евровидение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Вы узнаете:

Джамала отказалась от роли музыкального продюсера Нацотбора

Как артистка объяснила свой отход от формата талант-шоу

Победительница Евровидения-2016 Джамала, чье имя уже много лет неразрывно связано с этим международным песенным конкурсом, не станет музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2027. О своем решении певица сообщила в Instagram.

Джамала ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, планирует ли звезда снова взять на себя руководство музыкальной частью конкурса. Однако артистка расстроила фанатов, заявив о решении на время полностью устраниться от крупных телепроектов.

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Джамала отказалась от роли музыкального продюсера Нацотбора-2027 / фото: instagram.com, Джамала

"Нет, в этом году я отказалась от всех шоу талантов. Но спасибо. Я действительно очень много вкладываю и отдаю, когда берусь за что-то подобное. Может, даже больше, чем нужно", - объяснила свою позицию Джамала.

Звезда не скрывает, что эта работа требует от нее колоссального эмоционального и физического ресурса, поэтому сейчас она решила сфокусироваться на других приоритетах.

Евровидение 2026 - Джамала / фото: instagram.com, Джамала

Джамала - Евровидение

После триумфальной победы на Евровидении-2016 с песней "1944" артистка неоднократно занимала кресло судьи Национального отбора. В 2026 году певица впервые стала музыкальным продюсером Нацотбора. Она лично работала с новичками, проводила дни на репетиционных площадках и постоянно делилась с аудиторией закулисьем подготовки финалистов.

Джамала / инфографика: Главред

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О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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