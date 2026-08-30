Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину - где заметили звезду

Кристина Трохимчук
30 августа 2026, 17:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
В сети распространяется информация о том, что голливудскую знаменитость замечали в разных регионах Украины.
Анджелина Джоли в Украине
Анджелина Джоли в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr, t.me/ok_kremen

Вы узнаете:

  • Анджелина Джоли снова приехала в Украину
  • В каких украинских городах заметили голливудскую актрису

В украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. По сообщениям Telegram-канала "Типовий Львів", голливудскую актрису и посла доброй воли ЮНИСЕФ якобы видели сразу в нескольких регионах страны.

Сначала появилась информация, что звезда под охраной подъезжала к городу.

видео дня

"Эксклюзивная информация: Анджелина Джоли в эти минуты подъезжает во Львов – наши подписчики говорят, что видели ее в сопровождении охраны", - сообщил местный паблик.

Позже появились кадры из Тернополя, где женщину, похожую на Джоли, засняли в одном из местных ресторанов.

"Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща", - не стал отрицать персонал заведения в Facebook.

Анджелина Джоли в ресторане на Тернопольщине
Анджелина Джоли в ресторане на Тернопольщине / скрин из видео

На следующий день аналогичные кадры появились из Кременчуга Полтавской области - там ее заметили в кафе одного из торговых центров. Внимательные пользователи сети обратили внимание на характерную деталь: женщина на кадрах из Кременчуга была одета в такое же коричневое пальто, которое Джоли держала в руках во время пребывания в Тернополе.

Анджелина Джоли в Кременчуге
Анджелина Джоли в Кременчуге / фото: t.me/ok_kremen

Сам визит пока остается официально не подтвержденным - на своей странице в Instagram актриса молчит, как это было и во время ее предыдущих визитов.

Анджелина Джоли в Украине - как это было

Джоли уже дважды приезжала в Украину после начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года актриса совершила неожиданный визит во Львов, где встретилась с эвакуированными на железнодорожном вокзале, пообщалась с переселенцами и навестила раненых детей в больницах. Второй визит состоялся в ноябре 2025 года - тогда звезда посетила Херсонскую область и прифронтовые населенные пункты юга страны.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что телеведущий Алексей Суханов впервые рассказал о диагнозе, с которым жил долгое время. Годами списывая сильное утомление на плотный график и съемки, шоумен не догадывался о развитии сахарного диабета и продолжал работать на пределе возможностей.

Также Ирина Горовая откровенно рассказала о новом жизненном периоде и взрослении детей. Продюсер отметила, что с их самостоятельностью из ее ежедневного расписания ушла прежняя бытовая рутина и совместные планы, вынудив учиться жить в совершенно ином ритме.

Читайте также:

О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Анджелина Джоли новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

19:09Фронт
Массированный ракетный удар по Белгороду: после серии прилетов город затянуло дымом

Массированный ракетный удар по Белгороду: после серии прилетов город затянуло дымом

18:05Война
Хмара назвал цель Путина и раскрыл единственный способ, как остановить РФ

Хмара назвал цель Путина и раскрыл единственный способ, как остановить РФ

16:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Пень не придется выкорчевывать: что сделать, чтобы он сам рассыпался на труху

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Кому карты обещают важный выбор и финансовый рост: прогноз Таро на сентябрь 2026

Последние новости

18:28

РФ бьет по ТЦ и складам: украинцам назвали, какие продукты будут в дефиците

18:05

Массированный ракетный удар по Белгороду: после серии прилетов город затянуло дымомФото

17:41

Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину - где заметили звездуВидео

17:31

В Украине резко подешевел популярный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

17:29

Стиралка прослужит гораздо дольше: хитрый способ от плесени и засоровВидео

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
16:54

Какие брюки носить осенью вместо джинсов: стилистка показала 5 модных моделейВидео

16:54

Монстера будет пышной и здоровой: чем подкормить ее в начале осени

16:29

Потерял семью и пострадал сам: у звезды "Зважені і щасливі" случилась трагедия

16:27

Хмара назвал цель Путина и раскрыл единственный способ, как остановить РФ

Реклама
16:27

Как приготовить гречку по-новому: простые и вкусные рецепты на каждый день

16:10

Рожденные в определенные месяцы могут унаследовать особые способности от предков

16:02

Для чего огородники поливают растения ромашковым настоем: трюк решает назойливую проблему

15:51

Рыбалка в сентябре: в какие дни месяца рыба будет клевать лучше всего

15:47

"Совсем не осталось сил": Суханов откровенно рассказал о борьбе с болезнью

15:28

Готов отдать сам: Потапа хотят лишить звания заслуженного артиста

15:26

СБС устроили ночной погром на аэродромах РФ: уничтожен ряд "жирных" целей врага

15:25

Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

15:10

Где искать грибы в лесу: 3 главных признака, которые гарантируют полную корзину

14:49

Грязь на подошве исчезнет за минуты: простая смесь, которая вернёт белизну

14:44

Гороскоп Таро на завтра 31 августа: Ракам - перерыв, Стрельцам - избегать проблем

Реклама
14:32

Ракета РФ убила трёх человек во время забега в память о погибших Героях Украины

14:14

"Переживаю новый этап": Горовая показала взрослых детей и сделала признание

14:09

"Не хочу играть": Настя Каменских объяснила свою позицию по поводу войны

14:04

Как называли детей более 100 лет назад: необычные варианты имен

13:54

Почему лавровый лист портит борщ: какая недорогая специя изменит вкус блюда

13:31

Где категорически нельзя хранить масло: правила, которые сохранят продукт

13:29

"Не уверен, что могу быть с тобой": муж Тодоренко принял решение

13:18

Как удалить жир из решеток газовой плиты без химии за 10 минут

13:15

"Слишком дорого": Денисенко обвинили из-за украшения на красной дорожке

13:05

Китайский гороскоп 31 августа — 6 сентября: Крысам — мир, Тиграм — равновесие

12:58

"Страшно": телеведущий показал последствия атаки на дом родственников под Киевом

12:45

Гороскоп Таро на сентябрь 2026: кому стоит опасаться искушений и манипуляцийВидео

12:43

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

12:19

Как сушить одежду после стирки, чтобы потом её не гладить — лайфхак

12:12

Финансовый гороскоп 31 августа — 6 сентября: Козерогам — перемены, Тельцам — успех

11:59

Кремль наращивает диверсии в Европе, пытаясь скрыть неудачи в Украине - WSJ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 31 августа: Быкам - оптимизм, Лошадям - хлопоты

11:43

Сытный салат на ужин за 7 минут: рецепт очень вкусного блюда из колбасок

11:32

Кого ждет огромный успех и сила: гороскоп Таро на сентябрь 2026 годаВидео

11:19

Сломается в мгновение: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

Реклама
10:59

Россия может готовить новое наступление: в ISW рассказали о скоплении сил

10:57

"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

10:52

Армия РФ начала подготовку к массированным ударам по энергетике Украины

10:50

Любовный гороскоп 31 августа – 6 сентября: Стрельцам — равновесие, Рыбам — решение

10:34

Путин может закончить войну, но есть нюанс: Стубб назвал условие для мира

10:32

Растения против негативной энергии: что стоит повесить над дверью для защиты дома

10:20

Изобилие и денежный успех: что карты Таро сулят Овнам в сентябре 2026Видео

09:59

"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

09:57

В Украину ворвется настоящая осень: как изменится погода в первые дни сентября

09:49

Партизаны сорвали снабжение российских войск под Купянском – детали

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять