Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину - где заметили звезду

В сети распространяется информация о том, что голливудскую знаменитость замечали в разных регионах Украины.

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Анджелина Джоли в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr, t.me/ok_kremen

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Анджелин а Джоли снова приехала в Украину

В каких украинских городах заметили голливудскую актрису

В украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. По сообщениям Telegram-канала "Типовий Львів", голливудскую актрису и посла доброй воли ЮНИСЕФ якобы видели сразу в нескольких регионах страны.

Сначала появилась информация, что звезда под охраной подъезжала к городу.

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"Эксклюзивная информация: Анджелина Джоли в эти минуты подъезжает во Львов – наши подписчики говорят, что видели ее в сопровождении охраны", - сообщил местный паблик.

Позже появились кадры из Тернополя, где женщину, похожую на Джоли, засняли в одном из местных ресторанов.

"Иногда, чтобы влюбиться в Украину, достаточно одной ложки настоящего украинского борща", - не стал отрицать персонал заведения в Facebook.

Анджелина Джоли в ресторане на Тернопольщине / скрин из видео

На следующий день аналогичные кадры появились из Кременчуга Полтавской области - там ее заметили в кафе одного из торговых центров. Внимательные пользователи сети обратили внимание на характерную деталь: женщина на кадрах из Кременчуга была одета в такое же коричневое пальто, которое Джоли держала в руках во время пребывания в Тернополе.

Анджелина Джоли в Кременчуге / фото: t.me/ok_kremen

Сам визит пока остается официально не подтвержденным - на своей странице в Instagram актриса молчит, как это было и во время ее предыдущих визитов.

Анджелина Джоли в Украине - как это было

Джоли уже дважды приезжала в Украину после начала полномасштабного вторжения. В апреле 2022 года актриса совершила неожиданный визит во Львов, где встретилась с эвакуированными на железнодорожном вокзале, пообщалась с переселенцами и навестила раненых детей в больницах. Второй визит состоялся в ноябре 2025 года - тогда звезда посетила Херсонскую область и прифронтовые населенные пункты юга страны.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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