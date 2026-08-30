"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

Певица отреагировала на громкое заявление своего мужа Виталия Човныка и обратилась к фанатам.

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Ирина Федишин о государственных наградах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Вы узнаете:

Как Ирина Федишин относится к отсутствию государственных званий

Что ответила певица на публичное обращение своего продюсера

Украинская певица Ирина Федишин решила лично поставить точку в обсуждениях вокруг государственных наград и опубликовала пост в Instagram. На днях имя артистки оказалось в центре внимания после того, как ее муж и продюсер Виталий Човнык публично возмутился отсутствием супруги среди деятелей культуры, удостоенных государственных наград и званий.

Продюсер напомнил, что только в 2026 году звание "Заслуженный артист Украины" получили 85 человек, а "Народный артист Украины" - 15, однако Федишин в этих списках так и не оказалось. Также Човнык с иронией вспомнил Потапа, который еще с 2020 года остается заслуженным артистом.

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Ирина Федишин беременна / скрин из видео

Публикация вызвала огромный резонанс, множество репостов и бурные дискуссии в соцсетях. Ирина Федишин призналась, что не ожидала столь масштабного отклика, и опубликовала ответное сообщение, объяснив свое отношение к ситуации.

"Друзья, на самом деле я всегда спокойно относилась и отношусь к наградам. Потому что самое важное - это ваша любовь! Но у меня есть муж, который решил написать свое мнение и подсветить тему о наградах. Я даже не ожидала, что этот пост получит такой отклик - столько ваших комментариев, репостов, сообщений и публикаций в разных пабликах и медиа", - поделилась певица.

Ирина Федишин и Виталий Човнык / фото: instagram.com, Виталий Човнык

Артистка искренне поблагодарила поклонников за огромную поддержку и подчеркнула, что официальные регалии для нее не стоят на первом месте.

"Спасибо за такую невероятную поддержку, за ваши слова и искренность. Я все вижу, читаю и очень это ценю. Потому что самая большая награда для артиста - ваша любовь, полные залы и песни, которые живут в ваших сердцах", - заявила Федишин.

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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