"Самая большая награда": Федишин высказалась после громкого возмущения мужа

Вы узнаете:
- Как Ирина Федишин относится к отсутствию государственных званий
- Что ответила певица на публичное обращение своего продюсера
Украинская певица Ирина Федишин решила лично поставить точку в обсуждениях вокруг государственных наград и опубликовала пост в Instagram. На днях имя артистки оказалось в центре внимания после того, как ее муж и продюсер Виталий Човнык публично возмутился отсутствием супруги среди деятелей культуры, удостоенных государственных наград и званий.
Продюсер напомнил, что только в 2026 году звание "Заслуженный артист Украины" получили 85 человек, а "Народный артист Украины" - 15, однако Федишин в этих списках так и не оказалось. Также Човнык с иронией вспомнил Потапа, который еще с 2020 года остается заслуженным артистом.
Публикация вызвала огромный резонанс, множество репостов и бурные дискуссии в соцсетях. Ирина Федишин призналась, что не ожидала столь масштабного отклика, и опубликовала ответное сообщение, объяснив свое отношение к ситуации.
"Друзья, на самом деле я всегда спокойно относилась и отношусь к наградам. Потому что самое важное - это ваша любовь! Но у меня есть муж, который решил написать свое мнение и подсветить тему о наградах. Я даже не ожидала, что этот пост получит такой отклик - столько ваших комментариев, репостов, сообщений и публикаций в разных пабликах и медиа", - поделилась певица.
Артистка искренне поблагодарила поклонников за огромную поддержку и подчеркнула, что официальные регалии для нее не стоят на первом месте.
"Спасибо за такую невероятную поддержку, за ваши слова и искренность. Я все вижу, читаю и очень это ценю. Потому что самая большая награда для артиста - ваша любовь, полные залы и песни, которые живут в ваших сердцах", - заявила Федишин.
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О персоне: Ирина Федишин
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
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