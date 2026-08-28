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"Тотальная боль": ведущая заявила о втором "прилете" в ее ЖК в Киеве

Виталий Кирсанов
28 августа 2026, 19:31
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Алина Доротюк отметила, что за два года проживания в этом ЖК это уже второй случай попадания российского дрона.
Алина Доротюк заявила о втором "прилете" в ее ЖК в Киеве
Алина Доротюк заявила о втором "прилете" в ее ЖК в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk

Кратко:

  • Автомобиль Доротюк оказался в безопасности благодаря стечению обстоятельств
  • Доротюк хочет увидеть последствия войны для России

Украинская телеведущая, блогер и интервьюер Алина Доротюк сообщила, что российский беспилотник во второй раз за время ее проживания попал в жилой комплекс в Киеве, где она живет. На этот раз удар пришелся по парковке. Последствия атаки она показала в Instagram.

Доротюк отметила, что за два года проживания в этом ЖК это уже второй случай попадания российского дрона.

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"Говорят, дважды в одно место не прилетает. За два года, что я здесь живу, это второй прилет российского дрона в наше ЖК. В этот раз в парковку", - написала ведущая.

По словам Доротюк, ее автомобиль оказался в безопасности исключительно благодаря стечению обстоятельств. Накануне она уехала в Одессу на открытие кинофестиваля, а поздно вечером оставила машину в другом месте.

"Мое авто спасло только то, что я уехала на открытие Одесского международного кинофестиваля, а поздно вечером запарковала его в другом месте", - рассказала она.

Ведущая подчеркнула, что в результате атаки люди не пострадали, однако она выразила сожаление из-за поврежденного имущества жителей и эмоционального напряжения, которое украинцы испытывают во время российских ударов.

"И хотя все живы, больно за имущество людей. Больно за тот стресс, который мы переживаем каждый раз во время этих "прилетов". Каждый день погибают незнакомые, но такие родные украинцы… Это тотальная невыносимая боль", - отметила Доротюк.

Она также призналась, что на фоне пережитого ее переполняют одновременно чувство опустошения и желание увидеть последствия войны для России.

"Сегодня меня переполняет чувство опустошения и вместе с тем мечта - увидеть, как Россия так же будет пылать в огне", - добавила ведущая.

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О персоне: Алина Доротюк

Алина Доротюк - украинская ведущая, интервьюер, журналистка, блогерша. Специализируется на светской журналистике. Принимала участие в создании таких проектов, как "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Ведет именной канал на YouTube (124 тыс. подписчиков), в котором выкладывает интервью с известными личностями современной Украины.

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