"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

Вы узнаете:
- Жилье Жени Галича пострадало от детонации после удара РФ
- Как музыкант и его семья спасались от взрывов
Дом лидера украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащего Жени Галича серьезно пострадал в результате очередного российского нападения на Киевскую область. Вражеский удар пришелся на село Мила Бучанского района. Об этом певец сообщил в Instagram.
После атаки на территории местных складских помещений вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией. Взрывная волна повредила расположенные неподалеку жилые дома, включая жилье музыканта. Семье артиста пришлось срочно эвакуироваться в безопасное место.
Сам артист попытался зафиксировать происходящее на камеру, но в тот же момент попал под мощную взрывную волну. На кадрах видно огромный огненный шар и траектории сдетонировавших боеприпасов.
"Это я вышел дым снимать. Волной сбило с ног", - поделился Галич.
К счастью, никто из близких музыканта не пострадал, однако самому зданию нанесен ощутимый ущерб. В доме выбило окна, а взрывная волна буквально вырывала двери с петель.
"У нас все в порядке. Семья в норме. Мы эвакуировались. Ночь прошла ужасно. Постоянно слышались взрывы. Двери вырывало. Разбило окна. Виновные должны быть наказаны, кто-то отдал приказ хранить это в нескольких метрах от мирных жителей. Кто-то за это отвечал. Найдите ответственных и накажите показательно", - эмоционально резюмировал артист.
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О персоне: Женя Галич
Женя Галич - украинский рок-музыкант, лидер и фронтмен рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а также ветеран ВСУ.
Создал группу O.Torvald в 2005 году в Полтаве. Коллектив выпустил несколько успешных альбомов.
В 2017 году группа представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Time".
Работал ведущим на украинских музыкальных и развлекательных телеканалах (М1, НЛО TV) и радиостанциях.
Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (служил в 135-м отдельном батальоне ТрО). Принимал участие в боевых действиях, в частности в обороне Бахмута.
Из-за проблем со здоровьем и длительного лечения после боевых выездов официально списан со службы и находится в статусе ветерана. Продолжает заниматься волонтерством в общественной организации "Ветераны-добровольцы", помогает военным и их семьям, а также возвращается к творчеству.
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