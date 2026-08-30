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"Волной сбило с ног": известный певец оказался в эпицентре атаки РФ

Кристина Трохимчук
30 августа 2026, 09:59
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Фронтмен группы O.TORVALD показал последствия вражеского удара.
Женя Галич - атака РФ на Киевщину
Женя Галич - атака РФ на Киевщину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Женя Галич

Вы узнаете:

  • Жилье Жени Галича пострадало от детонации после удара РФ
  • Как музыкант и его семья спасались от взрывов

Дом лидера украинской рок-группы O.TORVALD и военнослужащего Жени Галича серьезно пострадал в результате очередного российского нападения на Киевскую область. Вражеский удар пришелся на село Мила Бучанского района. Об этом певец сообщил в Instagram.

После атаки на территории местных складских помещений вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией. Взрывная волна повредила расположенные неподалеку жилые дома, включая жилье музыканта. Семье артиста пришлось срочно эвакуироваться в безопасное место.

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Женя Галич показал разрушения в доме
Женя Галич показал разрушения в доме / фото: instagram.com, Женя Галич

Сам артист попытался зафиксировать происходящее на камеру, но в тот же момент попал под мощную взрывную волну. На кадрах видно огромный огненный шар и траектории сдетонировавших боеприпасов.

"Это я вышел дым снимать. Волной сбило с ног", - поделился Галич.

К счастью, никто из близких музыканта не пострадал, однако самому зданию нанесен ощутимый ущерб. В доме выбило окна, а взрывная волна буквально вырывала двери с петель.

Женя Галич заснял взрыв, который разрушил его дом
Женя Галич заснял взрыв, который разрушил его дом / фото: instagram.com, Женя Галич

"У нас все в порядке. Семья в норме. Мы эвакуировались. Ночь прошла ужасно. Постоянно слышались взрывы. Двери вырывало. Разбило окна. Виновные должны быть наказаны, кто-то отдал приказ хранить это в нескольких метрах от мирных жителей. Кто-то за это отвечал. Найдите ответственных и накажите показательно", - эмоционально резюмировал артист.

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Ранее Главред сообщал, что фронтмен группы "Фіолет" и военнослужащий ВСУ Сергей "Колос" Мартынюк перенес хирургическое вмешательство. На своей странице в Instagram музыкант поделился кадром из больничной палаты, где проходит восстановление, и поблагодарил врачей за помощь.

Также американка Эмбер Улер кардинально изменила свою жизнь после того, как при весе 136 кг врачи диагностировали у нее тяжелое ожирение и угрозу для здоровья. За несколько лет матери троих детей удалось невероятно преобразиться, сбросить лишний вес и завоевать титул королевы красоты.

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О персоне: Женя Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант, лидер и фронтмен рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а также ветеран ВСУ.

Создал группу O.Torvald в 2005 году в Полтаве. Коллектив выпустил несколько успешных альбомов.

В 2017 году группа представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Time".

Работал ведущим на украинских музыкальных и развлекательных телеканалах (М1, НЛО TV) и радиостанциях.

Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (служил в 135-м отдельном батальоне ТрО). Принимал участие в боевых действиях, в частности в обороне Бахмута.

Из-за проблем со здоровьем и длительного лечения после боевых выездов официально списан со службы и находится в статусе ветерана. Продолжает заниматься волонтерством в общественной организации "Ветераны-добровольцы", помогает военным и их семьям, а также возвращается к творчеству.

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