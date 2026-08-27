Королева красоты весила 136 кг из-за диагноза: как она изменилась за 5 лет

Эмбер Улер прошла путь от тяжелого диагноза до короны на конкурсе красоты.

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Эмбер Улер - как изменилась королева красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эмбер Улер

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Как выглядела королева красоты до похудения

Какой исторический рекорд готовится поставить

Пять лет назад жительница США и мать троих детей Эмбер Улер весила 136 кг. На очередном приеме у врача она услышала жесткий вердикт: тяжелая форма ожирения, преддиабет и реальный риск не дожить до выпускного собственных детей. Как сообщает издание People, королева красоты полностью изменила свою жизнь и показала свое невероятное преображение.

Переломным моментом для девушки стал случай в батутном парке - Эмбер застряла в поролоновой яме, и даже цепь из трех мускулистых парней не смогла ее вытащить.

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"Я никогда в жизни не испытывала такого унижения. Тогда я сказала себе: "Знаешь что? Быть тяжело больной ожирением - это невероятно трудно. Я живу лишь наполовину"", - вспоминает Улер.

Как выглядела Эмбер Улер 5 лет назад / фото: instagram.com, Эмбер Улер

Осознав, что так дальше жить нельзя, Эмбер поставила перед собой безумную цель - не просто сбросить вес, а выйти на сцену конкурса красоты. За три с половиной года пахоты в зале и жестких ограничений Улер сбросила 77 кг. В 2024 году она взяла титулы Mrs. Florida Universe и Mrs. Universe USA.

В июле 2026 года 41-летняя Эмбер прошла открытый кастинг и получила титул Miss Michigan USA 2026, завоевав право побороться за корону на 75-м юбилейном конкурсе Miss USA в Майами. Улер оказалась самой возрастной участницей соревнований. Несмотря на первоначальный страх затеряться среди 20-летних соперниц, Эмбер признается, что юные конкурсантки активно за нее болеют.

Эмбер Улер - конкурс красоты "Мисс США" / фото: instagram.com, Эмбер Улер

"Я чувствую, что готова к этому. Я могу стать самой возрастной Miss USA в истории. Я могу стать первой матерью, завоевавшей этот титул. Чувствую, что могу закрыть сразу столько пунктов! За моими плечами мудрость и зрелость, и я точно знаю, чего требует эта работа", - с гордостью заявляет Эмбер.

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О конкурсе: "Мисс США" "Мисс США" (Miss USA) - ежегодный американский конкурс красоты, который проводится с 1952 года для выбора представительницы США на международный конкурс "Мисс Вселенная", сообщает Википедия. Конкурс принадлежал Дональду Трампу с 1996 по 2015 год.

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