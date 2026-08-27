'Не заслуженная, не народная': муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Виталий Човнык резко отреагировал на награждение коллег по сцене ко Дню Независимости.

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Ирина Федишин с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин, Виталий Човнык

Вы узнаете:

Почему Ирина Федишин до сих пор не получила звания "Заслуженный артист Украины"

Кого из уехавших артистов вспомнил муж певицы в своем обращении

Какую государственную награду артистка получила ранее

Муж и продюсер украинской певицы Ирины Федишин Виталий Човнык отреагировал на вручение государственных званий артистам ко Дню Независимости. На своей странице в Instagram он поздравил коллег с полученными наградами, но при этом поднял вопрос о том, почему его супругу до сих пор игнорируют.

Виталий признался, что в комментариях под публикациями пары регулярно поступает множество вопросов от поклонников, недоумевающих, почему певице до сих пор не присвоили почетное звание.

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"Друзья, мы не знаем ответа. Такие решения принимаем не мы. Ирина просто продолжает делать то, что делала много лет: петь на украинском, собирать людей вокруг украинской песни, представлять ее в мире и помогать нашим защитникам", - отметил продюсер.

Заявление мужа Ирины Федишин / скрин из Instagram

Човнык подчеркнул, что только в 2026 году звание "Заслуженный артист Украины" получили 85 деятелей культуры, а "Народный артист Украины" - 15. За последние семь лет наградами отметили множество исполнителей, однако Федишин среди них так и не оказалось. При этом продюсер не удержался от иронии в адрес некоторых коллег.

"Тем не менее приятно, когда вспоминаешь, что, например, Потап еще в 2020 году получил звание "Заслуженный артист Украины" и до сих пор им обладает", - подчеркнул Виталий Човнык.

Семья Ирины Федишин / фото: instagram.com, Ирина Федишин

Муж певицы добавил, что никакие официальные указы не заменят искренней поддержки публики, которую Ирина Федишин заработала за годы карьеры и волонтерской деятельности. В комментариях поклонники подтвердили слова супруга певицы и засыпали пару словами поддержки.

Напомним, хотя у Ирины Федишин пока нет звания народной или заслуженной артистки, ее вклад в помощь стране не остается незамеченным. В марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский отметил активную волонтерскую деятельность певицы и вручил ей государственную награду - "Золотое сердце".

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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