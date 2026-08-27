Алина Гросу сделала редкое признание о муже, которого скрывает - детали

Украинская певица рассекретила, чем возлюбленный покорил ее сердце.

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Алина Гросу с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Что Алина Гросу считает самым романтичным поступком мужа

Кто является избранником певицы

Украинская певица Алина Гросу, которая до сих пор тщательно скрывает лицо своего избранника, приняла участие в интервью для "Радио Максимум" и рассказала о том, какие романтичные поступки совершал ради артистки ее муж.

Исполнительница хотя и не спешит раскрывать его личность, но с удовольствием поделилась подробностями их отношений. Она призналась, что избранник без сомнений был готов отправиться на край света, чтобы увидеться с любимой.

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Алина Гросу с мужем после рождения сына / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Когда человек за тобой ездит по всему миру, чтобы быть с тобой рядом, - это самое романтичное. Пусть мужчина покажет, что действительно ты ему нужна: словом, объятиями. И мне так приятно, когда это происходит. Это гораздо ценнее, чем любая сумка", - откровенно призналась артистка.

С опытом певица осознала, что лучшее проявление чувств - это не громкие обещания или дорогие подарки, а искреннее желание мужчины всегда быть рядом.

Алина Гросу - свадьба / фото: instagram.com, Алина Гросу

Кто муж Алины Гросу

Официально личность мужа остается тайной, однако в медиа и соцсетях главным кандидатом на роль ее избранника и отца ребенка считают российского актера Романа Полянского. Для Гросу это уже второй брак: в 2019 году она была замужем за бизнесменом Александром Комковым, но союз распался уже через несколько месяцев.

В марте 2024 года певица объявила о второй свадьбе, которая, по ее словам, состоялась еще 19 мая, а уже в апреле 2026 года у пары родился сын, которому дали имя Марк-Габриэль.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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