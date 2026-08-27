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Алина Гросу сделала редкое признание о муже, которого скрывает - детали

Кристина Трохимчук
27 августа 2026, 05:55
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Украинская певица рассекретила, чем возлюбленный покорил ее сердце.
Алина Гросу с мужем
Алина Гросу с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Что Алина Гросу считает самым романтичным поступком мужа
  • Кто является избранником певицы

Украинская певица Алина Гросу, которая до сих пор тщательно скрывает лицо своего избранника, приняла участие в интервью для "Радио Максимум" и рассказала о том, какие романтичные поступки совершал ради артистки ее муж.

Исполнительница хотя и не спешит раскрывать его личность, но с удовольствием поделилась подробностями их отношений. Она призналась, что избранник без сомнений был готов отправиться на край света, чтобы увидеться с любимой.

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Алина Гросу
Алина Гросу с мужем после рождения сына / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Когда человек за тобой ездит по всему миру, чтобы быть с тобой рядом, - это самое романтичное. Пусть мужчина покажет, что действительно ты ему нужна: словом, объятиями. И мне так приятно, когда это происходит. Это гораздо ценнее, чем любая сумка", - откровенно призналась артистка.

С опытом певица осознала, что лучшее проявление чувств - это не громкие обещания или дорогие подарки, а искреннее желание мужчины всегда быть рядом.

Алина Гросу и ее невероятная свадьба
Алина Гросу - свадьба / фото: instagram.com, Алина Гросу

Кто муж Алины Гросу

Официально личность мужа остается тайной, однако в медиа и соцсетях главным кандидатом на роль ее избранника и отца ребенка считают российского актера Романа Полянского. Для Гросу это уже второй брак: в 2019 году она была замужем за бизнесменом Александром Комковым, но союз распался уже через несколько месяцев.

В марте 2024 года певица объявила о второй свадьбе, которая, по ее словам, состоялась еще 19 мая, а уже в апреле 2026 года у пары родился сын, которому дали имя Марк-Габриэль.

Алина Гросу инфографика
Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл официально вернулись в Великобританию после шести лет жизни за границей. Герцоги Сассекские прибыли в Бирмингем с намерением обосноваться на родине принца на длительный срок.

Также актер фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян показал кадры из больничной палаты после перенесенной операции. На обнародованном фото правая нога артиста плотно забинтована и зажата в медицинский ортез. Артист рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства.

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О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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