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"Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в Канаде

Кристина Трохимчук
26 августа 2026, 12:08
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Жена шоумена показала округлившийся животик и снимки УЗИ.
Владимир Остапчук - дети
Владимир Остапчук - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Вы узнаете:

  • Екатерина Остапчук беременна
  • В какой стране может родиться их второй общий ребенок
  • Кто из звездных коллег и блогеров уже поздравил пару

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина снова станут родителями. Радостной новостью блогерша поделилась на своей странице в Instagram, выложив снимки с положительным тестом на беременность, который она держит вместе с ручкой их первенца.

В блоге Екатерина также опубликовала трогательное семейное видео. На кадрах супруги позируют в лучах солнца среди цветущих кустов: Екатерина - в коротком белом топе, подчеркивающем уже заметно округлившийся животик, и джинсах, а Владимир вместе с их маленьким сыном держат в руках ленту из снимков УЗИ.

видео дня
Екатерина Остапчук беременна
Екатерина Остапчук беременна / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Плюс один. Наша благословенная маленькая семья", - лаконично подписала кадры супруга ведущего.

В своем Telegram-канале Екатерина сообщила, что пара уже знает пол ребенка, но не стала его раскрывать. Она подчеркнула, что они с Владимиром Остапчуком планировали вторую беременность и она стала для них счастливой новостью.

Уже в первые минуты под публикацией пара собрала сотни поздравлений, в том числе от звездных коллег и известных блогеров.

У Владимира Остапчука будет четвертый ребенок
У Владимира Остапчука будет четвертый ребенок / скрин из видео

"Поздравляю! Это невероятное счастье", - написала Кристина Решетник.

"Ну-у-у, кайф! Поздравляю еще раз!", - присоединилась и блогерша Таня Пренткович.

"Поздравляю!", - также оставила Ксюша Манекен.

Ранее стало известно, что семья Остапчуков переехала из Украины в Канаду. Отметим, что в Канаде действует "право почвы" (jus soli). Это означает, что если их второй малыш появится на свет на территории этой страны, он автоматически сможет получить канадское гражданство.

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О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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