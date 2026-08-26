"Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в Канаде

Вы узнаете:
- Екатерина Остапчук беременна
- В какой стране может родиться их второй общий ребенок
- Кто из звездных коллег и блогеров уже поздравил пару
Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина снова станут родителями. Радостной новостью блогерша поделилась на своей странице в Instagram, выложив снимки с положительным тестом на беременность, который она держит вместе с ручкой их первенца.
В блоге Екатерина также опубликовала трогательное семейное видео. На кадрах супруги позируют в лучах солнца среди цветущих кустов: Екатерина - в коротком белом топе, подчеркивающем уже заметно округлившийся животик, и джинсах, а Владимир вместе с их маленьким сыном держат в руках ленту из снимков УЗИ.
"Плюс один. Наша благословенная маленькая семья", - лаконично подписала кадры супруга ведущего.
В своем Telegram-канале Екатерина сообщила, что пара уже знает пол ребенка, но не стала его раскрывать. Она подчеркнула, что они с Владимиром Остапчуком планировали вторую беременность и она стала для них счастливой новостью.
Уже в первые минуты под публикацией пара собрала сотни поздравлений, в том числе от звездных коллег и известных блогеров.
"Поздравляю! Это невероятное счастье", - написала Кристина Решетник.
"Ну-у-у, кайф! Поздравляю еще раз!", - присоединилась и блогерша Таня Пренткович.
"Поздравляю!", - также оставила Ксюша Манекен.
Ранее стало известно, что семья Остапчуков переехала из Украины в Канаду. Отметим, что в Канаде действует "право почвы" (jus soli). Это означает, что если их второй малыш появится на свет на территории этой страны, он автоматически сможет получить канадское гражданство.
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О персоне: Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
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