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Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

Алена Кюпели
25 августа 2026, 18:45
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Продюсер продал особняк в Голливуде и передал единоличные права на квартиру в Беверли-Хиллз своей жене Дарине Эрвин.
Жена Александра Цекало на инвалидной коляске
Жена Александра Цекало сильно похудела / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, instagram.com, Дарина Эрвин

Кратко:

  • Цекало продал дом в Голливуде за $1,2 млн
  • Отказался от прав на квартиру в Беверли-Хиллз

Путинист и бывший украинский продюсер Александр Цекало продал элитный дом в Голливуде за 1,2 миллиона долларов и передал своей молодой жене Дарине Эрвин единоличные права на квартиру в Беверли-Хиллз.

Как сообщают российские пропагандисты, продюсер фактически лишился недвижимости в США, живя теперь на съемной вилле.

видео дня

Обе элитные локации звездная пара приобрела еще в 2021 году. Дом недалеко от "Аллеи славы" обошелся супругам в 1,35 миллиона долларов, а апартаменты в Беверли-Хиллз - в 1,32 миллиона долларов.ё

Жена Цекало опубликовала новую фотосессию
Ранее жена Цекало опубликовала новую фотосессию / Фото Instagram/darina.ervin

Спустя всего два года совместной жизни Цекало добровольно отказался от своих прав на квартиру в Беверли-Хиллз, после чего единственной и полноправной владелицей апартаментов стала Эрвин. Дом в Голливуде продюсер продал позже - и с убытком для себя, поскольку итоговая сумма сделки оказалась ниже изначальной стоимости покупки.

Сразу после закрытия сделки Цекало перенес регистрацию своей личной трастовой компании из Калифорнии во Флориду. Там он арендовал виллу, проживание в которой обходится примерно в 30 тысяч долларов ежемесячно.

Отношения Цекало и Эрвин

Александр Цекало и Дарина Эрвин, которая младше него на 30 лет, вместе уже несколько лет. Пару впервые заметили в конце 2018 года в одном из московских ресторанов, после чего они тайно улетели в Рим и провели там новогодние праздники.

Продюсер быстро подтвердил отношения публично, заявив, что официально развелся и имеет право строить новую жизнь. Ради Дарины Цекало отдалился от близких друзей - Ивана Урганта и Гарика Мартиросяна, которые не приняли его новую избранницу.

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О персоне: Александр Цекало

Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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