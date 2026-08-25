Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Вы узнаете:
- В каком образе Валерий Леонтьев появился на "Новой волне"
- Как изменилась внешность 77-летнего артиста
Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о войне в Украине и уже долгое время проживает в США, вновь вернулся в РФ для участия в фестивале "Новая волна". В сети появилось видео с его прибытием на концертную площадку, которое быстро распространили росСМИ.
На опубликованных кадрах 77-летний исполнитель выглядит абсолютно неузнаваемым. Лицо артиста выглядело отекшим - вероятно, из-за очередных пластических операций и подтяжки кожи. Свои глаза певец привычно спрятал за темными солнцезащитными очками.
Перед публикой Леонтьев предстал в эксцентричном образе. На нем были брюки цвета хаки и полосатый вязаный свитер в крупную сетку. Волосы он спрятал под шапку-докер, а также дополнил образ курткой и многочисленными кулонами.
Развлекать бомонд страны-агрессора певец решил старыми хитами, написанными для него композитором Раймондом Паулсом. На сцене прозвучал целый ряд знаменитых композиций - от "Зеленого света" до "Исчезли солнечные дни".
Отметим, что Леонтьев приезжает из США на "Новую волну" в РФ уже не в первый раз. Сам артист продолжает упорно игнорировать тему полномасштабной войны России против Украины, заявляя лишь, что "не меняет родину и друзей".
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Также Ани Лорак разнесли в сети за выступление на "Новой волне". Зрителей возмутили неудачный образ и скованная пластика певицы-предательницы, а её попытки подражать хореографии Шакиры и Дженнифер Лопес вызвали лишь шквал иронии и критики.
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О персоне: Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев - советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.
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