"Самая красивая в мире": София Ротару восхитила свежим фото из Киева

Легендарная певица показала стильный образ на снимке с известным продюсером.

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Как сейчас выглядит София Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

С кем и где сфотографировалась София Ротару

Как поклонники отреагировали на новое появление артистки

Украинский продюсер и организатор концертов Сергей Перман порадовал поклонников легендарной Софии Ротару ее свежим совместным снимком в Instagram. Кадр был сделан 24 августа 2026 года в Киеве.

Для встречи 79-летняя певица выбрала расслабленный, но одновременно роскошный и стильный повседневный аутфит. София Михайловна позировала в лаконичной черной футболке свободного кроя и широких брюках с геометрическим принтом. Образ исполнительница дополнила солнцезащитными очками и минималистичной цепочкой. Артистка выглядела свежо и счастливо улыбалась в камеру, пока Перман нежно обнимал ее за талию.

видео дня

"Волшебная! 24.08.2026. Киев", - лаконично подписал фото продюсер.

София Ротару и Сергей Перман / фото: instagram.com, Сергей Перман

Снимок вызвал настоящий восторг в сети. Пользователи засыпали артистку комплиментами, отметили ее безупречную форму и выразили надежду на скорое возвращение на сцену:

"Самая красивая женщина в мире. Здоровья и долгих лет жизни, наша самая любимая"

"Ого, супер выглядит София Михайловна"

"Я не верю своим глазам, Легенда в кадре, мечтаю прикоснуться к невероятной певице, должен быть однозначно концерт во Дворце Украина"

София Ротару с сыном на свежем фото / фото: instagram.com, София Ротару

Напомним, София Ротару ведет достаточно закрытый образ жизни с начала полномасштабного вторжения, лишь изредка публикуя сообщения в соцсетях в важные для Украины даты.

София Ротару / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Андрей Джеджула впервые рассказал, почему не афиширует личную жизнь. Шоумен признался, что уже около пяти лет находится в отношениях с третьей женой, однако сознательно скрывает ее от публики и социальных сетей, стремясь защитить семью от посторонних глаз.

Также мать Хайден Панеттьери поделилась подробностями общения с 11-летней внучкой Каей-Евдокией, живущей в Украине с Владимиром Кличко. Она раскрыла, как девочка перенесла семейную трагедию и как семья помогает ей справиться с переживаниями.

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О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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