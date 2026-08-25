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Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США - чем он занимается

Кристина Трохимчук
25 августа 2026, 12:26
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Третий президент Украины рассказал, чем занимается его наследник Тарас после учебы за границей.
Виктор Ющенко с младшим сыном Тарасом
Виктор Ющенко с младшим сыном Тарасом / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; facebook.com, Михаил Поплавский

Вы узнаете:

  • Какое образование получил младший сын Виктора Ющенко в США
  • Где сейчас работает Тарас Ющенко в Киеве

Третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире программы "Ранок у великому місті" сообщил, что его младший сын Тарас вернулся на родину. Юноша долгое время проживал в США, где получал образование в сфере инженерии и научных технологий в престижном Массачусетском технологическом институте.

Политик рассказал, что сейчас его сын уже находится в Киеве. Он применяет полученные за границей знания на практике, работая на оборонную сферу страны.

видео дня

"Да (приехал - прим. ред.). Он закончил учебу, работает в Киеве на одном очень интересном закрытом заводе, который работает на победу", - поделился Виктор Ющенко.

Тарас Ющенко с матерью Екатериной Ющенко и Михаилом Поплавским
Тарас Ющенко с матерью Екатериной Ющенко и Михаилом Поплавским / фото: facebook.com, Михаил Поплавский

С возвращением Тараса вся большая семья экс-президента, у которого пятеро детей и пятеро внуков, наконец-то собралась в полном составе. Теперь они планируют совместную поездку в родное село политика - Хоружевку в Сумской области, подбирая наиболее безопасное время:

"Сейчас съехались все дети. Мы выбираем такой день, чтобы поменьше стреляли, и поедем. Все вместе! У меня пятеро детей и пять внуков, так что это немало", - отметил политик.

Виктор Ющенко сейчас
Виктор Ющенко сейчас / скрин из видео

Напомним, что во время учебы за границей Тарас Ющенко был задействован в исследовательских лабораториях университета и работал над сложнейшими техническими разработками. Ранее Виктор Андреевич с гордостью делился деталями учебы сына.

"Тарас Викторович занимается: ракета, самолет и третий проект - восстановление украинской "Мрии", той, что в Гостомеле. Тяжеловато. Там каждую неделю пять экзаменов. Это первый университет в мире. И не только по политехнике. Каждый день звонит, скучает. Я проверяю, лег ли он спать", - делился Ющенко.

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О персоне: Виктор Ющенко

Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

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