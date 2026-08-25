Младший сын Ющенко вернулся в Украину из США — чем он занимается

Вы узнаете:
- Какое образование получил младший сын Виктора Ющенко в США
- Где сейчас работает Тарас Ющенко в Киеве
Третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире программы "Ранок у великому місті" сообщил, что его младший сын Тарас вернулся на родину. Юноша долгое время проживал в США, где получал образование в сфере инженерии и научных технологий в престижном Массачусетском технологическом институте.
Политик рассказал, что сейчас его сын уже находится в Киеве. Он применяет полученные за границей знания на практике, работая на оборонную сферу страны.
"Да (приехал - прим. ред.). Он закончил учебу, работает в Киеве на одном очень интересном закрытом заводе, который работает на победу", - поделился Виктор Ющенко.
С возвращением Тараса вся большая семья экс-президента, у которого пятеро детей и пятеро внуков, наконец-то собралась в полном составе. Теперь они планируют совместную поездку в родное село политика - Хоружевку в Сумской области, подбирая наиболее безопасное время:
"Сейчас съехались все дети. Мы выбираем такой день, чтобы поменьше стреляли, и поедем. Все вместе! У меня пятеро детей и пять внуков, так что это немало", - отметил политик.
Напомним, что во время учебы за границей Тарас Ющенко был задействован в исследовательских лабораториях университета и работал над сложнейшими техническими разработками. Ранее Виктор Андреевич с гордостью делился деталями учебы сына.
"Тарас Викторович занимается: ракета, самолет и третий проект - восстановление украинской "Мрии", той, что в Гостомеле. Тяжеловато. Там каждую неделю пять экзаменов. Это первый университет в мире. И не только по политехнике. Каждый день звонит, скучает. Я проверяю, лег ли он спать", - делился Ющенко.
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О персоне: Виктор Ющенко
Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.
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