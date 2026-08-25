"Как в сказке": украинской актрисе сделали роскошное предложение на озере Комо

Ирина Кудашова получила предложение руки и сердца в Италии и рассказала, почему скрывает лицо жениха.

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Ирина Кудашова выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Кудашова

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Возлюбленный сделал предложение Ирине Кудашовой

Кто стал избранником актрисы и где они познакомились

Украинская актриса Ирина Кудашова, получившая широкую популярность благодаря роли Ники в сериале "Школа", объявила о помолвке. Радостной новостью и кадром с помолвки звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Романтическое предложение руки и сердца состоялось на живописном озере Комо в Италии. Как призналась актриса, для нее это стало полной неожиданностью: возлюбленный заранее приготовил для нее пышное белое мини-платье, организовал прическу, пригласил визажиста и устроил съемку, сказав, что это обычная фотосессия.

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Ирина Кудашова - помолвка на озере Комо / фото: instagram.com, Ирина Кудашова

На опубликованном фото Ирина позирует в белоснежном платье-бюстье с пышной юбкой и кружевными перчатками, плача от счастья, когда ее избранник встал перед ней на одно колено.

"Какие эмоции? Это трудно описать. В момент, когда мой любимый спросил, стану ли я его женой, я плакала от счастья и, кажется, больше ничего не запомнила. Насколько сильными были эмоции. Это самый счастливый день моей жизни. Все было как в сказке для настоящей принцессы", - рассказала Ирина.

Кольцо Ирины Кудашовой / фото: instagram.com, Ирина Кудашова

Несмотря на помолвку, артистка на снимках все еще скрывает лицо жениха. В комментариях подписчики поинтересовались причинами такой конспирации, на что Кудашова ответила с юмором.

"Конечно, нет. Если честно, чтобы не сглазили. Вот после свадьбы уже покажу, я суеверная", - заверила актриса.

Ирина Кудашова - жених / фото: instagram.com, Ирина Кудашова

Избранника 24-летней актрисы зовут Борис. Пара познакомилась в популярном приложении Tinder. Известно, что парень родился в Украине, однако в 18 лет переехал за границу и сейчас работает в Лондоне и Гонконге.

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О персоне: Ирина Кудашова Ирина Кудашова - украинская актриса кино, сериалов и театра. Первую популярность получила благодаря роли Ники Тихоновой в украинском подростковом сериале "Школа". Другие заметные актерские работы - сериал "Киевская звезда", фильмы "Другой Франко", "Вкус свободы".

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