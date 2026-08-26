"Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями

Герцогиня Сассекская не могла нанять персонал для своего поместья в Монтесито из-за сложного характера.

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Принц Гарри и Меган Маркл - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

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Почему прислуга в Калифорнии отказывалась работать на Меган Маркл

Какое обидное прозвище закрепилось за герцогиней еще в королевском дворце

Жена британского принца Гарри Меган Маркл не могла нанять домработниц в свой особняк в Монтесито, Калифорния, перед переездом семьи обратно в Великобританию. По данным источников издания Page Six, местные специалисты просто отказывались сотрудничать с ней.

Инсайдер утверждает, что причина кроется в поведении самой герцогини, которая позволяла себе высокомерное отношение к кандидатам.

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"Она лично проводила собеседования с людьми и могла показаться очень высокомерной и грубой. Некоторые из них были настолько оскорблены тем, как она с ними разговаривала, что слухи быстро распространились", - поделился источник.

Принц Гарри и Меган Маркл в Монтессито / фото: instagram.com, Меган Маркл

По его словам, дурная репутация Меган среди местных горничных в итоге превратилась в локальную шутку в элитном районе. Представители герцога и герцогини Сассекских традиционно воздержались от комментариев.

"Дошло до того, что люди шутили, будто абсолютно все домработницы в Монтесито их ненавидят", - делится инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Великобританию / фото: instagram.com, Меган Маркл

Проблемы с персоналом преследуют Маркл. Еще во времена ее жизни в Великобритании среди придворных за ней закрепилось красноречивое прозвище "Герцогиня Трудная" (Duchess Difficult) - так ее прозвали за резкий характер, требовательность и постоянные конфликты с подчиненными.

Напомним, что во время пребывания Меган Маркл в статусе действующего члена королевской семьи в Великобритании ее уже обвиняли в буллинге дворцовых помощников. Тогда Букингемский дворец даже начал внутреннее расследование, результаты которого так и не были обнародованы, а сама Маркл все обвинения категорически отрицала.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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