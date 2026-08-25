Умерла популярная американская певица

В последние месяцы Партон неоднократно рассказывала поклонникам о недомоганиях.

https://stars.glavred.info/umerla-populyarnaya-amerikanskaya-pevica-10791401.html Ссылка скопирована

Долли Партон умерла / Коллаж Главред, фото Instagram/dollyparton

Кратко:

Певица скончалась в Нэшвилле 25 августа

Ранее она жаловалась на проблемы со здоровьем

Похороны пройдут в кругу семьи

Легендарная американская певица Долли Партон умерла в возрасте 80 лет в Нэшвилле, штат Теннесси.

Как сообщает TMZ, о смерти артистки объявил ее племянник и многолетний глава службы безопасности Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте певицы.

видео дня

Умерла Долли Партон / Фото Instagram/dollyparton

По данным пресс-релиза от True Public Relations, Партон скончалась мирно 25 августа. Причина смерти пока не раскрывается.

Проблемы со здоровьем накануне

В последние месяцы Партон неоднократно рассказывала поклонникам о недомоганиях. Она упоминала эпизоды обезвоживания и головокружения, а также проблемы с иммунной и пищеварительной системой и осложнения после приема лекарств, связанные в том числе с камнями в почках.

Умерла Долли Партон / Фото Instagram/dollyparton

Из-за состояния здоровья певица отменила выступление в казино в Лас-Вегасе и не смогла присутствовать на открытии нового аттракциона в парке Dollywood. Ее сестра Фрида Партон еще в октябре прошлого года просила поклонников молиться за артистку, отмечая, что та неважно себя чувствует.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как сообщал Главред, ранее в США появилась тревожная новость о здоровье бывшего президента США Билла Клинтона.

Ранее также путинист и бывший украинский продюсер Александр Цекало продал элитный дом в Голливуде за 1,2 миллиона долларов и передал своей молодой жене Дарине Эрвин единоличные права на квартиру в Беверли-Хиллз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Долли Партон? Долли Партон - американская кантри-певица, киноактриса, филантроп. Записала более тысячи песен (учитывая коллаборации), а по ее словам написала около 5000. Долли Партон двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard. В Америке признана одной из самых успешных певиц в своем жанре, получив при этом титул "Королева кантри". Партон продала более 100 миллионов записей по всему миру, что делает ее одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц всех времен, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред