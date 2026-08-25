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Умерла популярная американская певица

Алена Кюпели
25 августа 2026, 22:58обновлено 25 августа, 23:55
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В последние месяцы Партон неоднократно рассказывала поклонникам о недомоганиях.
Долли Партон умерла
Долли Партон умерла / Коллаж Главред, фото Instagram/dollyparton

Кратко:

  • Певица скончалась в Нэшвилле 25 августа
  • Ранее она жаловалась на проблемы со здоровьем
  • Похороны пройдут в кругу семьи

Легендарная американская певица Долли Партон умерла в возрасте 80 лет в Нэшвилле, штат Теннесси.

Как сообщает TMZ, о смерти артистки объявил ее племянник и многолетний глава службы безопасности Брайан Сивер в видеообращении, опубликованном в Instagram-аккаунте певицы.

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Умерла Долли Партон
Умерла Долли Партон / Фото Instagram/dollyparton

По данным пресс-релиза от True Public Relations, Партон скончалась мирно 25 августа. Причина смерти пока не раскрывается.

Проблемы со здоровьем накануне

В последние месяцы Партон неоднократно рассказывала поклонникам о недомоганиях. Она упоминала эпизоды обезвоживания и головокружения, а также проблемы с иммунной и пищеварительной системой и осложнения после приема лекарств, связанные в том числе с камнями в почках.

Умерла Долли Партон
Умерла Долли Партон / Фото Instagram/dollyparton

Из-за состояния здоровья певица отменила выступление в казино в Лас-Вегасе и не смогла присутствовать на открытии нового аттракциона в парке Dollywood. Ее сестра Фрида Партон еще в октябре прошлого года просила поклонников молиться за артистку, отмечая, что та неважно себя чувствует.

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Как сообщал Главред, ранее в США появилась тревожная новость о здоровье бывшего президента США Билла Клинтона.

Ранее также путинист и бывший украинский продюсер Александр Цекало продал элитный дом в Голливуде за 1,2 миллиона долларов и передал своей молодой жене Дарине Эрвин единоличные права на квартиру в Беверли-Хиллз.

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О персоне: Долли Партон?

Долли Партон - американская кантри-певица, киноактриса, филантроп. Записала более тысячи песен (учитывая коллаборации), а по ее словам написала около 5000. Долли Партон двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard. В Америке признана одной из самых успешных певиц в своем жанре, получив при этом титул "Королева кантри". Партон продала более 100 миллионов записей по всему миру, что делает ее одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц всех времен, сообщает Википедия.

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