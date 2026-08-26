Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

Кристина Трохимчук
26 августа 2026, 09:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
В сети поговаривали о том, что артист баловался запрещенными веществами на концертах.
Артем Пивоваров женился
Артем Пивоваров - зависимость / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как Артем Пивоваров ответил на слухи об употреблении запрещенных веществ
  • Какое необычное пари певец предложил хейтерам

Популярный певец Артем Пивоваров жестко отреагировал на постоянные упреки в том, что он якобы выходит на сцену под действием запрещенных веществ. Исполнитель решил окончательно расставить все точки и опубликовал обращение в Instagram.

Поводы для подобных сплетен регулярно дают сами шоу артиста, ведь его выступления всегда наполнены невероятной энергией, драйвом и опасными трюками. Артем заверил, что все эти обвинения совершенно безосновательны, и он готов доказать свою правоту в любой момент, сдав необходимые медицинские анализы.

видео дня
Артем Пивоваров отрегировал на слухи про употребление веществ
Артем Пивоваров отрегировал на слухи про употребление веществ / фото: instagram.com, Артем Пивоваров

"Привет всем, кто пишет, что я выступаю под веществами. Я готов сдать анализы. Я результаты знаю, мне нечего доказывать себе", - отрезал артист.

Впрочем, проходить процедуру просто так Пивоваров не намеревается. Музыкант предложил превратить хейт в пользу для украинских защитников и озвучил условия необычного спора: он обнародует результаты медицинского обследования только в том случае, если критикующие закроют важный сбор для военных.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров - скандал / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

"Кто готов закрыть сбор на наши бригады и подразделения? Можем заключить пари!" - предложил артист.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Меган Маркл столкнулась с серьезными трудностями при поиске персонала в Калифорнии. Как сообщают инсайдеры, из-за репутации требовательного работодателя герцогиня Сассекская не смогла нанять домработниц в свой дом в Монтесито.

Также Олег Винник заговорил о готовности сменить гражданство. Бежавший за границу исполнитель признался, что немецкий быт ему значительно ближе украинского, ведь большую часть жизни он пробыл за рубежом, а на родину возвращался лишь ради рабочих проектов.

Читайте также:

О персоне: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Пивоваров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

11:17Мир
Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

11:09Аналитика
"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

10:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Угасает: популярную советскую актрису кормят с ложки

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Сорняки засохнут вместе с корнями: нужно одно средство, которое есть в доме

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Неузнаваемый Леонтьев засветился в РФ: что произошло с лицом артиста

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

Тест на IQ: нужно найти помидор среди вишен за 7 секунд

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

На Солнце произошла мощная вспышка: надвигается затяжная магнитная буря

Последние новости

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 27 августа: Крысам - вдохновение, Козлам - честность

11:34

Когда цветы с балкона пора заносить в дом: названа опасная температураВидео

11:26

Гороскоп на завтра, 27 августа: Львам — неожиданность, Девам — прибыль

11:17

Беларусь строит ЖД для военного полигона у границы с Украиной: что известно

11:09

Что стоит за визитом главы ЦРУ в РФ: возможные темы переговоров и позиция Кремля

Россия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцыРоссия больше не справляется и пытается спасти фронт: Жданов – о том, зачем Путину северокорейцы
10:35

"Помолодела на десятки лет": 77-летняя Пугачева удивила своим преображением

10:14

"Шахеды" стали в три раза быстрее: как Китай помог создать новую угрозу для Украины

10:07

Стирают краску и портят экраны: что нельзя протирать дезинфицирующими салфетками

09:55

"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

Реклама
09:45

От +18 до первых заморозков: какая погода будет в сентябре в Украине

09:09

РФ переходит к новой тактике ударов: в ISW предупредили о планах Кремля

09:02

"Цинковые мальчики Путина": почему мобилизация в РФ может обернуться против Кремля

08:27

Украина получит меньше ракет для Patriot: Буданов назвал главную проблему

08:04

РФ ударила по Чернигову: уничтожен дом, погибли женщина и 4-летний ребенокФото

07:37

Гигант "Лукойла" в огне: дроны атаковали НПЗ под Кстово мощностью 17 млн тоннВидео

07:02

Дроны сожгли крупнейший склад Wildberries под Тамбовом: что известноВидео

06:01

"Любовь войдет в дом": самые важные даты сентября 2026 - гороскоп для ЛьвовВидео

05:55

"Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями

05:31

Почему в мультфильмах СРСР колеса авто часто были овальными: причина удивит многих

05:00

Изобилие уже близко: четыре знака зодиака выйдут из финансовых трудностей

Реклама
04:41

Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

04:09

Эксперты призвали вешать бумажный пакет перед окном — в чем причинаВидео

03:40

Обычная душевая кабина уходит в прошлое: что советуют установить вместо нее

03:13

Неприятный запах в ванной исчезнет мгновенно — куда нужно насыпать соду

02:20

Ученые бьют тревогу: продолжительность сна связана со старением органов

01:10

"Существенная проблема": Жданов назвал, чем РФ будет "кошмарить" Украину зимой

00:13

Что будет модно осенью-зимой: дизайнер назвал тренды на верхнюю одежду

25 августа, вторник
23:40

Под Днепром взрывы и эвакуация, есть жертвы: детали "военного преступления"Видео

23:19

Одежда будет как новая: что добавить в стиральную машину для сохранения цветаВидео

23:05

Какие города под угрозой обстрела: Жданов о возможных целях нового удара РФ

22:58

Умерла популярная американская певицаВидео

22:10

Унитаз преобразится на глазах: раскрыта дешевая альтернатива отбеливателюВидео

22:04

Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий

21:54

"Ловить вытришки": что на самом деле означает забавное украинское выражение

21:48

Гороскоп на сентябрь 2026: у кого "сгорят" все деньги, но придет новый доходВидео

21:17

Дожди и грозы резко изменят погоду: когда потеплеет до +27 градусов

21:10

У Путина насмешили новой бредовой версией причины нападения на Украину

20:53

Как заготовить огурцы и помидоры без уксуса: лучшие натуральные консерванты с огорода

20:29

Особая угроза для двух областей: РФ может готовить новые удары по ТРЦ

20:24

Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

Реклама
19:58

Риск последствий при ДТП: один аксессуар не рекомендуют надевать в автоВидео

19:39

Крыжовник отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать в августеВидео

19:32

Гороскоп Таро на завтра 26 августа: Близнецам - свет, Стрельцам - цель

19:10

Денисенко объяснил, как закрытие Ормуза играет на руку Россиимнение

19:00

Вступление Украины в ЕС и НАТО: тревожный прогноз экс-главы МИДВидео

18:50

"Черное море — не локальный вопрос": Буданов о безопасности портов и судоходства

18:45

Лишился всего: Цекало пошел ва-банк ради тающей жены

18:41

Цены подскочат на 40%: какой популярный продукт может стать дефицитным

18:40

Сорняки исчезнут прямо на глазах: опытные дачники раскрыли хитрый трюкВидео

18:39

Тайно и на военном самолете: зачем директор ЦРУ прибыл в Москву

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять