"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

Вы узнаете:
- Как Артем Пивоваров ответил на слухи об употреблении запрещенных веществ
- Какое необычное пари певец предложил хейтерам
Популярный певец Артем Пивоваров жестко отреагировал на постоянные упреки в том, что он якобы выходит на сцену под действием запрещенных веществ. Исполнитель решил окончательно расставить все точки и опубликовал обращение в Instagram.
Поводы для подобных сплетен регулярно дают сами шоу артиста, ведь его выступления всегда наполнены невероятной энергией, драйвом и опасными трюками. Артем заверил, что все эти обвинения совершенно безосновательны, и он готов доказать свою правоту в любой момент, сдав необходимые медицинские анализы.
"Привет всем, кто пишет, что я выступаю под веществами. Я готов сдать анализы. Я результаты знаю, мне нечего доказывать себе", - отрезал артист.
Впрочем, проходить процедуру просто так Пивоваров не намеревается. Музыкант предложил превратить хейт в пользу для украинских защитников и озвучил условия необычного спора: он обнародует результаты медицинского обследования только в том случае, если критикующие закроют важный сбор для военных.
"Кто готов закрыть сбор на наши бригады и подразделения? Можем заключить пари!" - предложил артист.
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Также Олег Винник заговорил о готовности сменить гражданство. Бежавший за границу исполнитель признался, что немецкий быт ему значительно ближе украинского, ведь большую часть жизни он пробыл за рубежом, а на родину возвращался лишь ради рабочих проектов.
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О персоне: Артем Пивоваров
Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.
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