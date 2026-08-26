"Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости

В сети поговаривали о том, что артист баловался запрещенными веществами на концертах.

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Артем Пивоваров - зависимость / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как Артем Пивоваров ответил на слухи об употреблении запрещенных веществ

Какое необычное пари певец предложил хейтерам

Популярный певец Артем Пивоваров жестко отреагировал на постоянные упреки в том, что он якобы выходит на сцену под действием запрещенных веществ. Исполнитель решил окончательно расставить все точки и опубликовал обращение в Instagram.

Поводы для подобных сплетен регулярно дают сами шоу артиста, ведь его выступления всегда наполнены невероятной энергией, драйвом и опасными трюками. Артем заверил, что все эти обвинения совершенно безосновательны, и он готов доказать свою правоту в любой момент, сдав необходимые медицинские анализы.

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Артем Пивоваров отрегировал на слухи про употребление веществ / фото: instagram.com, Артем Пивоваров

"Привет всем, кто пишет, что я выступаю под веществами. Я готов сдать анализы. Я результаты знаю, мне нечего доказывать себе", - отрезал артист.

Впрочем, проходить процедуру просто так Пивоваров не намеревается. Музыкант предложил превратить хейт в пользу для украинских защитников и озвучил условия необычного спора: он обнародует результаты медицинского обследования только в том случае, если критикующие закроют важный сбор для военных.

Артем Пивоваров - скандал / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

"Кто готов закрыть сбор на наши бригады и подразделения? Можем заключить пари!" - предложил артист.

Артем Пивоваров / инфографика: Главред

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О персоне: Артем Пивоваров Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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