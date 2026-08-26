Легендарный боксер подарил Зеленскому щенка: что известно о питомцах президента

Владимир Зеленский - известный любитель собак.

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Владимир Зеленский с собакой / коллаж: Главред, скрин из видео

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Владимиру Зеленскому подарили щенка

Что известно о домашних животных президента Украины

Киев посетил легендарный американский боксер Теренс Кроуфорд. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделал ему особый подарок. Видео встречи глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Кроуфорд с первых дней полномасштабной войны, развязанной Россией, активно поддерживает Украину. Переводчик боксера отметил, что спортсмен глубоко уважает Зеленского как настоящего бойца, на что президент ответил: в Украине знают Кроуфорда и его победы.

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"И в Украине нам тоже нужна победа, но только одна. Одна большая, которая для нас очень важна", - отметил Зеленский.

Теренс Кроуфорд подарил Зеленскому щенка / скрин из видео

В знак солидарности боксер сделал президенту очень теплый подарок - щенка американского питбультерьера. Девочку назвали Фреей в честь украинской антибаллистики и богини победы. Гость также поделился трогательной деталью: дедушку щенка по кличке Атос удалось спасти из российской оккупации в Буче.

Зеленский буквально светился от счастья и с большой любовью держал малышку на руках. Сама же питомица, несмотря на вспышки камер и большое количество людей вокруг, выглядела максимально умиротворенной.

Фрея - новая собака Владимира Зеленского / скрин из видео

"Спасибо за встречу и этот очень теплый и особенный подарок. Спасибо за поддержку и уважение к нашему народу", - поблагодарил спортсмена президент.

Как известно, американские питбультерьеры сочетают грозную внешность с невероятной лаской к своей семье. Питбули сильно привязываются к человеку, тяжело переносят одиночество, сохраняют щенячий озорной нрав до зрелого возраста и обладают острым умом.

Домашние животные Владимира Зеленского

Владимир Зеленский еще до политической карьеры был известен своей трепетной любовью к животным. В соцсетях он регулярно делился снимками с любимцами.

До появления Фреи в семье президента уже жили две породистые собаки - белая швейцарская овчарка Нора и цвергшнауцер Петя, которых президент с удовольствием дрессировал и проводил с ними много времени.

Собаки Владимира Зеленского / фото: instagram.com, Владимир Зеленский

Выбор пород питомцев выглядит неслучайным - овчарки невероятно любознательные и умные животные с уравновешенной психикой, искренне любят каждого члена семьи и требуют активных, долгих прогулок на свежем воздухе, в то время как цвергшнауцеры являются самой маленькой служебной собакой в мире и также могут похвастаться покладистым нравом, что позволило двум питомцам отлично ужиться.

В последний раз Нора и Петя появились в Instagram президента в январе 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. Он сфотографировался в домашнем спортивном зале и пошутил о том, как сложно вернуться к тренировкам после праздников.

Последнее фото Владимира Зеленского с питомцами / фото: instagram.com, Владимир Зеленский

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", - написал Зеленский.

Домашний зоопарк президента не ограничивался собаками. Также известно, что ранее у семьи Владимира Зеленского жили кот, аквариумные рыбки, морская свинка и попугай.

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О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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