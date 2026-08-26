"Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах

Народная артистка Украины призналась, что сталкивалась с неверностью в личной жизни.

https://stars.glavred.info/prineslo-schaste-oksana-bilozir-udivila-priznaniem-ob-izmenah-10791503.html Ссылка скопирована

Оксана Билозир - измены / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему Оксана Билозир прощала измены своим мужчинам

Почему певица считает, что измена может укрепить отношения

Известная певица Оксана Билозир заявила, что готова простить измену в браке. В интервью Славе Демину певица призналась, что сама проходила через это испытание в личной жизни.

Артистка убеждена, что каждый человек имеет право на счастье. По ее мнению, неверность может приносить радость партнеру, хотя такие действия всегда имеют свои последствия.

видео дня

"У меня так было, я об этом узнала и простила. Потому что каждый человек имеет право на счастье. Если это принесло счастье тому человеку, то я за него рада, но я оставляю за собой точно такое же право", - заявила Оксана.

Оксана Билозир - личная жизнь / фото: instagram.com, Оксана Билозир

По словам артистки, с подобным поведением партнеров она сталкивалась неоднократно. На вопрос ведущего, почему она позволяла так с собой обращаться, певица резко возразила и уточнила, что никогда не давала на это согласия, а просто смирилась с выбором другого человека.

"Я не позволяла. Я смирилась. Каждый человек имеет право. Если человек себе такое позволил, он понес ответственность за это. Он потерял мою любовь, мое уважение, мое доверие. Но всегда нужно давать человеку шанс", - считает исполнительница.

Оксана Билозир - интервью / фото: instagram.com, Оксана Билозир

Артистка уверена, что после измены семья вполне может остаться вместе. По ее мнению, откровенный разговор и встряска способны заставить партнеров переосмыслить ценности и даже укрепить брак.

"Такие вещи вызывают более сильный прилив любви, ощущение подлинности: где настоящее - где ненастоящее, где временное - где вечное. Каждый человек - будь то мужчина или женщина - должен почувствовать этот стресс, эту встряску внутри себя. Почему за это нужно наказывать сразу с первого раза? Я этого не понимаю", - призналась Билозир.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что легенда мирового бокса Теренс Кроуфорд приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. В знак дружбы и солидарности с Украиной американский спортсмен подарил президенту щенка американского питбультерьера.

Также Владимир Остапчук и его супруга Екатерина готовятся во второй раз стать родителями. Известная блогерша призналась, что они уже узнали пол будущего малыша, однако пока держат его в секрете, добавив, что пополнение было запланированным.

Читайте также:

О персоне: Оксана Билозир Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред