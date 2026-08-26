"Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах

Вы узнаете:
- Почему Оксана Билозир прощала измены своим мужчинам
- Почему певица считает, что измена может укрепить отношения
Известная певица Оксана Билозир заявила, что готова простить измену в браке. В интервью Славе Демину певица призналась, что сама проходила через это испытание в личной жизни.
Артистка убеждена, что каждый человек имеет право на счастье. По ее мнению, неверность может приносить радость партнеру, хотя такие действия всегда имеют свои последствия.
"У меня так было, я об этом узнала и простила. Потому что каждый человек имеет право на счастье. Если это принесло счастье тому человеку, то я за него рада, но я оставляю за собой точно такое же право", - заявила Оксана.
По словам артистки, с подобным поведением партнеров она сталкивалась неоднократно. На вопрос ведущего, почему она позволяла так с собой обращаться, певица резко возразила и уточнила, что никогда не давала на это согласия, а просто смирилась с выбором другого человека.
"Я не позволяла. Я смирилась. Каждый человек имеет право. Если человек себе такое позволил, он понес ответственность за это. Он потерял мою любовь, мое уважение, мое доверие. Но всегда нужно давать человеку шанс", - считает исполнительница.
Артистка уверена, что после измены семья вполне может остаться вместе. По ее мнению, откровенный разговор и встряска способны заставить партнеров переосмыслить ценности и даже укрепить брак.
"Такие вещи вызывают более сильный прилив любви, ощущение подлинности: где настоящее - где ненастоящее, где временное - где вечное. Каждый человек - будь то мужчина или женщина - должен почувствовать этот стресс, эту встряску внутри себя. Почему за это нужно наказывать сразу с первого раза? Я этого не понимаю", - призналась Билозир.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что легенда мирового бокса Теренс Кроуфорд приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. В знак дружбы и солидарности с Украиной американский спортсмен подарил президенту щенка американского питбультерьера.
Также Владимир Остапчук и его супруга Екатерина готовятся во второй раз стать родителями. Известная блогерша призналась, что они уже узнали пол будущего малыша, однако пока держат его в секрете, добавив, что пополнение было запланированным.
Читайте также:
- "Плюс один": Остапчуки объявили о пополнении в Канаде
- "Готов сдать анализы": Пивоваров жестко ответил на слухи о зависимости
- "Их ненавидели": Меган Маркл столкнулась с серьезными обвинениями
О персоне: Оксана Билозир
Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред