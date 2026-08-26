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Умер звезда фильмов "Один дома-2" и "Оно"

Виталий Кирсанов
26 августа 2026, 19:33
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Тим Карри более десяти лет страдал от серьёзных проблем со здоровьем.
Умер Тим Карри
Умер Тим Карри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officialtimcurry

Кратко:

  • В 2012 году Тим Карри перенес тяжелый инсульт
  • Актер скончался вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе

Британский актер и певец Тим Карри, наиболее известный по ролям в фильмах "Оно" и "Один дома-2", скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает TMZ.

По словам источников издания, Карри более десяти лет страдал от серьёзных проблем со здоровьем. Актер скончался поздно вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе.

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Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что полиция прибыла к его дому в 23:23 по местному времени во вторник. Они подчеркнули, что нет никаких признаков того, что было совершено преступление.

В 2012 году Карри, который стал звездой Голливуда благодаря яркой комичной внешности, перенес тяжелый инсульт. С тех пор актер был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал работать в качестве приглашенной звезды на мероприятиях, выступая с мотивационными речами.

Главной ролью в его карьере стал безумный клоун-убийца в экранизации романа "Оно" Стивена Кинга 1990 года. Также снимался в "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Трех мушкетерах", картине "Улика". Еще одним ярким образом стал портье в отеле, где проживает главный герой фильма "Один дома-2" Кевин Маккаллистер.

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О персоне: Тим Карри

Тим Карри - известный британский актер и певец, прославившийся благодаря ярким харизматичным и характерным ролям в кино, на телевидении и в театре.

Тим Карри родился в Великобритании в 1946 году.

Начинал карьеру на театральной сцене Лондона, играл в знаменитых постановках (включая роль Моцарта в спектакле "Амадей").

Помимо игрового кино, он активно занимался озвучиванием мультсериалов и видеоигр.

Среди самых известных его ролей - клоун Пеннивайз из мини-сериала "Оно" 1990 года, доктор Фрэнк-н-Фертер из "Шоу ужасов Рокки Хоррора", дворецкий Уодсворт из "Улики", а также портье из "Один дома-2".

В 2012 году актёр перенёс тяжёлый инсульт, после которого передвигался в инвалидном кресле и ограничил публичную активность, сосредоточившись на озвучивании и встречах с фанатами.

Актёр ушёл из жизни 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет.

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