Умер звезда фильмов "Один дома-2" и "Оно"

Кратко:
- В 2012 году Тим Карри перенес тяжелый инсульт
- Актер скончался вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе
Британский актер и певец Тим Карри, наиболее известный по ролям в фильмах "Оно" и "Один дома-2", скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает TMZ.
По словам источников издания, Карри более десяти лет страдал от серьёзных проблем со здоровьем. Актер скончался поздно вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе.
Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что полиция прибыла к его дому в 23:23 по местному времени во вторник. Они подчеркнули, что нет никаких признаков того, что было совершено преступление.
В 2012 году Карри, который стал звездой Голливуда благодаря яркой комичной внешности, перенес тяжелый инсульт. С тех пор актер был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал работать в качестве приглашенной звезды на мероприятиях, выступая с мотивационными речами.
Главной ролью в его карьере стал безумный клоун-убийца в экранизации романа "Оно" Стивена Кинга 1990 года. Также снимался в "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Трех мушкетерах", картине "Улика". Еще одним ярким образом стал портье в отеле, где проживает главный герой фильма "Один дома-2" Кевин Маккаллистер.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Оксана Билозир откровенно высказалась о неверности в браке. В беседе со Славой Деминым певица поделилась личным опытом измены и призналась, что смогла бы простить подобный шаг ради сохранения союза.
Также американский боксер Теренс Кроуфорд подарил Владимиру Зеленскому щенка американского питбультерьера. Стало интересно, кто ещё из пушистых любимцев проживает в семье президента Украины - известного любителя собак.
Читайте также:
- Легендарный боксер подарил Зеленскому щенка: что известно о питомцах президента
- "Принесло счастье": Оксана Билозир удивила признанием об изменах
- Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию: реакция королевской семьи
О персоне: Тим Карри
Тим Карри - известный британский актер и певец, прославившийся благодаря ярким харизматичным и характерным ролям в кино, на телевидении и в театре.
Тим Карри родился в Великобритании в 1946 году.
Начинал карьеру на театральной сцене Лондона, играл в знаменитых постановках (включая роль Моцарта в спектакле "Амадей").
Помимо игрового кино, он активно занимался озвучиванием мультсериалов и видеоигр.
Среди самых известных его ролей - клоун Пеннивайз из мини-сериала "Оно" 1990 года, доктор Фрэнк-н-Фертер из "Шоу ужасов Рокки Хоррора", дворецкий Уодсворт из "Улики", а также портье из "Один дома-2".
В 2012 году актёр перенёс тяжёлый инсульт, после которого передвигался в инвалидном кресле и ограничил публичную активность, сосредоточившись на озвучивании и встречах с фанатами.
Актёр ушёл из жизни 25 августа 2026 года в возрасте 80 лет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред