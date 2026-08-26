Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Британию: реакция королевской семьи

Герцоги Сассекские вместе с детьми прилетели в Англию и обосновываются там всерьез и надолго.

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Меган Маркл и принц Гарри в Великобритании / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл, скрин из видео

Вы узнаете:

Где обосновалась семья и в какую школу пойдут дети Гарри и Меган

Вернутся ли герцоги к исполнению королевских обязанностей

Спустя шесть лет после скандального отказа от королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл вернулись на родину принца. Супруги приземлились в аэропорту Бирмингема, чтобы начать "продолжительное проживание" в Великобритании, сообщает The Telegraph.

Новым домом пары станет уютное поместье в элитном районе Котсуолдс. При этом отказываться от американской мечты Сассекские не планируют: они сохранят недвижимость в Калифорнии и Португалии, позиционируя себя как "международная семья". Вместе с собой они перевезли любимых собак Мию и Пулу, а вот курятник в Монтесито оставили на месте - как знак того, что мосты в США еще не сожжены.

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Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Великобританию / фото: instagram.com, Меган Маркл

Переезд носит максимально серьезный характер: уже со следующей недели семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет пойдут в местную британскую школу. Сколько именно пробудет семья в Англии, инсайдеры пока не загадывают - разговор идет о сроках от нескольких месяцев до пары лет.

Возвращаться к официальным обязанностям "рабочих" членов монаршей семьи Гарри и Меган не будут. Попытки их окружения договориться о компромиссном формате "наполовину в семье, наполовину в бизнесе" провалились: Чарльз III и принц Уильям непреклонны и верны решению покойной Елизаветы II.

Принц Уильям не общается с принцем Гарри / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Несмотря на жесткие рамки, теплые моменты в семье все же есть. Еще в июле во время короткого визита Гарри и Меган с детьми побывали на чаепитии у Чарльза III в Хайгроув, и встреча прошла весьма душевно. А вот с братом все куда сложнее - принц Уильям и принц Гарри до сих пор избегают любого личного общения.

В Великобритании пара планирует активно работать: Гарри готовится к благотворительной премии WellChild, а Меган намерена дальше продвигать свой бизнес-проект As Ever.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Чарльза III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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