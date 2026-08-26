"Большая честь": голливудская актриса посетила свадьбу украинского военного

Кратко:
- С будущим женихом актриса познакомилась совершенно случайно
- Мужчина защищает Украину на одном из горячих направлений фронта
Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала гостьей свадьбы украинского военнослужащего Дмитрия. Звезда сериала "Викинги" поделилась в Instagram кадрами с торжества и рассказала, почему этот день стал для нее особенным.
С будущим женихом актриса познакомилась совершенно случайно. Позже Дмитрий пригласил Винник на свою свадьбу. Сейчас мужчина защищает Украину на одном из наиболее горячих направлений фронта, однако даже в условиях войны смог создать семью и жениться на любимой женщине.
На празднике молодоженов окружали родные, друзья и побратимы Дмитрия. Кэтрин Винник призналась, что для нее было большой честью присутствовать на этом важном событии.
"Для меня это большая честь - стать свидетелем такого важного дня и отпраздновать их любовь", - написала актриса.
Свадьба прошла с особым украинским колоритом. Жених и невеста, а также многие гости были одеты в вышиванки, а во время празднования звучали украинские песни. Среди приглашенных были и военнослужащие, недавно освобожденные из российского плена.
По словам Винник, это торжество стало для нее еще одним напоминанием о стойкости украинцев. Несмотря на войну и тяжелые испытания, люди продолжают строить планы на будущее, любить друг друга и создавать семьи.
Актриса уже не впервые демонстрирует поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения. Винник неоднократно посещала страну, а также побывала в Ирпене, где своими глазами увидела последствия российской агрессии.
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О персоне: Кэтрин Винник
Кэтрин Винник (Катерина Анна Винницкая) - канадская актриса, режиссёр, мастер боевых искусств и общественный деятель украинского происхождения, сообщает Википедия. Она родилась в Канаде в семье украинцев, чьи семьи уехали в Северную Америку, спасаясь от советской власти после Второй мировой войны. Мировую известность актрисе принесли роли Лагерты в культовом сериале "Викинги", Ханны Бёрли в "Костях" и участие в ленте "Умопомрачительные фантазии Чарли Свона III". Кэтрин постоянно поддерживает связь со своими корнями, а её мать является активным членом Управы Конгресса Украинцев Канады в Торонто.
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