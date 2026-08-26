"Большая честь": голливудская актриса посетила свадьбу украинского военного

Кэтрин Винник призналась, что для нее было большой честью присутствовать на украинской свадьбе.

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Кэтрин Винник посетила свадьбу украинского военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/katherynwinnick

Кратко:

С будущим женихом актриса познакомилась совершенно случайно

Мужчина защищает Украину на одном из горячих направлений фронта

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала гостьей свадьбы украинского военнослужащего Дмитрия. Звезда сериала "Викинги" поделилась в Instagram кадрами с торжества и рассказала, почему этот день стал для нее особенным.

С будущим женихом актриса познакомилась совершенно случайно. Позже Дмитрий пригласил Винник на свою свадьбу. Сейчас мужчина защищает Украину на одном из наиболее горячих направлений фронта, однако даже в условиях войны смог создать семью и жениться на любимой женщине.

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На празднике молодоженов окружали родные, друзья и побратимы Дмитрия. Кэтрин Винник призналась, что для нее было большой честью присутствовать на этом важном событии.

"Для меня это большая честь - стать свидетелем такого важного дня и отпраздновать их любовь", - написала актриса.

Свадьба прошла с особым украинским колоритом. Жених и невеста, а также многие гости были одеты в вышиванки, а во время празднования звучали украинские песни. Среди приглашенных были и военнослужащие, недавно освобожденные из российского плена.

По словам Винник, это торжество стало для нее еще одним напоминанием о стойкости украинцев. Несмотря на войну и тяжелые испытания, люди продолжают строить планы на будущее, любить друг друга и создавать семьи.

Актриса уже не впервые демонстрирует поддержку Украине после начала полномасштабного российского вторжения. Винник неоднократно посещала страну, а также побывала в Ирпене, где своими глазами увидела последствия российской агрессии.

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О персоне: Кэтрин Винник Кэтрин Винник (Катерина Анна Винницкая) - канадская актриса, режиссёр, мастер боевых искусств и общественный деятель украинского происхождения, сообщает Википедия. Она родилась в Канаде в семье украинцев, чьи семьи уехали в Северную Америку, спасаясь от советской власти после Второй мировой войны. Мировую известность актрисе принесли роли Лагерты в культовом сериале "Викинги", Ханны Бёрли в "Костях" и участие в ленте "Умопомрачительные фантазии Чарли Свона III". Кэтрин постоянно поддерживает связь со своими корнями, а её мать является активным членом Управы Конгресса Украинцев Канады в Торонто.

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