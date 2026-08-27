Наталка Карпа показала свадебные фото и вспомнила тяжелое ранение мужа

В этом году исполняется 10 лет, когда Наталка Карпа и Евгений Терехов официально стали мужем и женой.

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Наталка Карпа показала свадебные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalkakarpa

Кратко:

27 августа 2014 года Евгений Терехов получил серьезное ранение на фронте

27 августа 2016 года Наталка Карпа и Евгений Терехов официально поженились

Украинская певица Наталка Карпа поделилась архивными кадрами со своей свадьбы и рассказала в Instagram о непростой истории даты, которая стала для нее и ее мужа Евгения Терехова одновременно болезненной и счастливой.

27 августа супруги отмечают годовщину брака. В этом году исполняется 10 лет с момента, когда они официально стали мужем и женой. Однако именно с этой датой у семьи связаны тяжелые воспоминания о войне.

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27 августа 2014 года Евгений Терехов получил серьезное ранение на фронте. Врачи извлекли из его тела 83 осколка, еще 27 остались. Поэтому долгие годы эта дата ассоциировалась у супругов прежде всего с пережитой болью.

"27 августа ровно 10 лет, как мы официально стали мужем и женой. И эта дата для нас особенная не случайно. Именно 27 августа когда-то стало для него непростым днем - днем, когда он был тяжело ранен. И, вероятно, мы могли бы навсегда оставить эту дату в памяти такой, какой она была. Но мы решили сделать по-другому", - рассказала Карпа.

По словам певицы, супруги решили изменить эмоциональное значение этой даты и наполнить ее новыми воспоминаниями. Они выбрали 27 августа для официальной регистрации брака, чтобы со временем этот день ассоциировался не только с пережитым испытанием, но и с любовью, семьей и совместной жизнью.

"Именно 27 августа мы создали нашу семью, стали мужем и женой, чтобы отныне эта дата была не только о том, что когда-то болело, чтобы она была о нас, о семье, о жизни, которую мы выбрали вместе. Прошло 10 лет. И сегодня я чувствую, насколько правильно было наше решение - подарить этой дате новую историю", - поделилась артистка.

Наталка Карпа и Евгений Терехов официально поженились 27 августа 2016 года. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь Злату.

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О персоне: Наталка Карпа Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.

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