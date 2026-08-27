Тают на глазах: популярные голливудские звезды стремительно теряют вес

Кто из знаменитостей все чаще вызывают беспокойство фанатов из-за резкого похудения и истощенного вида.

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Почему худеют голливудские звезды / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Кто из голливудских звезд напугал фанатов болезненной худобой

Почему массовое похудение знаменитостей может быть опасным трендом

Голливуд стремительно возвращается к эстетике "героинового шика", задававшей тренды в 90-х и начале нулевых. Пользователи социальных сетей публикуют снимки Арианы Гранде, Дженны Ортеги, Деми Мур и других селебрити, замечая их пугающее похудение. Главред расскажет, кто из мировых знаменитостей находится в зоне риска по мнению поклонников.

Ариана Гранде

Фанатам певицы уже не первый месяц трудно скрывать волнение из-за ее внешности. Процесс заметной потери веса начался еще в период съемок и рекламной кампании картины "Злая", а настоящую бурю обсуждений вызвало видео на трек "Petal". Кадры клипа показали весь масштаб катастрофы, ведь на теле исполнительницы можно было пересчитать кости.

видео дня

Сама Ариана уверяет аудиторию, что чувствует себя прекрасно и находится в идеальной форме. Тем не менее сразу после завершения гастрольного тура артистка решила сделать перерыв в карьере и на время уйти в тень.

Ариана Гранде - до и после похудения / коллаж: Главред, скрин из видео

Дженна Ортега

Звезда экранов, прославившаяся благодаря "Уэнсдей" и франшизе "Крик", оказалась в эпицентре обсуждений из-за резких перемен во внешнем виде. Поводом для новой волны опасений стало свежее интервью 23-летней актрисы для журнала Esquire - поклонники обратили внимание, что черты ее лица стали предельно острыми, а тело выглядит болезненно хрупким.

Хотя сама Дженна не заявляла о намеренном сбросе веса, она вспомнила о суровых условиях на старте своей карьеры, что заставило фанатов взглянуть на ситуацию под другим углом. Как оказалась, в юности актриса могла отработать целый съемочный день без перекуса и даже глотка воды.

Дженна Ортега - до и после похудения / коллаж: Главред, скрин из видео

Деми Мур

Появление 63-летней актрисы на красной дорожке премии Actor Awards вызвало шквал комментариев в сети. Для выхода в свет Деми выбрала приталенное черное платье с пышным контрастным шлейфом, однако внимание публики приковал вовсе не дизайнерский наряд, а чрезмерная худоба артистки.

Судя по видео с мероприятия, звезда потеряла немало килограммов - сквозь кожу отчетливо видны проступающие кости. Подписчики в соцсетях открыто называют ее силуэт "скелетом" и призывают актрису не идти на поводу у опасных трендов.

Деми Мур - до и после похудения / коллаж: Главред, скрин из видео

Эмма Стоун

Актриса всегда отличалась утонченным телосложением, но раньше за ним сохранялась естественная и здоровая мягкость. Однако в 2026 году ситуация изменилась: Эмма начала буквально таять на глазах, а кульминацией обсуждений стало ее появление на февральской церемонии BAFTA в Лондоне.

Стоун вышла на публику в облегающем черном платье с экстремальным декольте. Образ, задуманный как главный фурор вечера, лишь обнажил подозрительную худобу звезды: острые плечевые суставы, выступающую грудную клетку и слишком узкую талию. Сама Эмма не комментирует внезапные изменения в своем облике.

Эмма Стоун - до и после похудения / коллаж: Главред, скрин из видео

Шарлиз Терон

Под пристальное внимание интернет-критиков попала и 51-летняя Шарлиз Терон. Во время масштабного промотура фильма "Одиссея" летом актриса отдавала предпочтение весьма смелым и откровенным аутфитам - прозрачным юбкам, кроп-топам и облегающим фасонам.

Именно на этих снимках подписчики разглядели сильно выступающие ключицы и грудину. В социальных сетях не утихают споры о том, что кинодива сбросила вес ради соответствия новым стандартам.

Шарлиз Терон - до и после похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Лили Коллинз

Не осталась без внимания и 37-летняя звезда "Эмили в Париже". В отличии от предыдущих звезд, Лили поразила публику не только худобой, но и стальным прессом. Видно, что артистка серьезно занимается своей физической формой.

В подростковом возрасте Лили прошла через тяжелое расстройство пищевого поведения. Позже, в 2017 году, она сыграла девушку с анорексией в драме "До костей". Тогда Коллинз признавалась, что собственное истощенное отражение поразило ее, поэтому фанаты умоляют звезду не повторять ошибок прошлого.

Лили Коллинз - до и после похудения / коллаж: Главред, скрин из видео

Причина резкого похудения звезд

Стремительную потерю веса среди звезд в сети все чаще связывают со свалившейся на Голливуд популярностью препаратов, которые дают мгновенный результат и позволяют пробивать потолок нереалистичной худобы. Бодипозитив исчез с повестки дня так же быстро, как и появился, ведь зачем бороться со стандартами, если соответствовать им стало проще. В попытках удержаться в тренде знаменитости лишь усугубляют ситуацию, делая стандарты красоты абсолютно недосягаемыми.

И пока в сети продолжают шутить, что пока обычные люди пытаются выжить, богатые селебрити добровольно отказываются от еды, последствия у этого тренда самые плачевные. И дело не только в самих звездах, которые сильно рискуют собственным здоровьем, но и в обычных фанатах. Слепая погоня за новой недостижимой "нормой", которую продают селебрити на красных дорожках, может разрушить как физическое, так и ментальное здоровье.

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О персоне: Ариана Гранде Ариана Гранде - американская певица, актриса и одна из самых влиятельных поп-икон современности. Она известна своим мощным вокалом диапазоном в четыре октавы, свистковым регистром и многочисленными музыкальными хитами. Родилась 26 июня 1993 года в США. Гранде обрела широкую известность в подростковом возрасте, сыграв роль Кэт Валентайн в популярных сериалах телеканала Nickelodeon "Виктория-победительница" и "Сэм и Кэт". Выпустила целый ряд успешных альбомов (включая Yours Truly, Thank U, Next, Eternal Sunshine и вышедший летом 2026 года экспериментальный лонгплей Petal). Стала первой исполнительницей, чьи треки одновременно занимали первые три строчки хит-парада Billboard Hot 100. Сыграла роль Глинды в крупнобюджетной экранизации знаменитого бродвейского мюзикла "Злая" (Wicked). В августе 2026 года завершает свой масштабный тур Eternal Sunshine Tour, после чего планирует взять длительный перерыв в карьере и уйти в тень от пристального внимания прессы, чтобы заняться своим здоровьем.

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