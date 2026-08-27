Тают на глазах: популярные голливудские звезды стремительно теряют вес

Вы узнаете:
- Кто из голливудских звезд напугал фанатов болезненной худобой
- Почему массовое похудение знаменитостей может быть опасным трендом
Голливуд стремительно возвращается к эстетике "героинового шика", задававшей тренды в 90-х и начале нулевых. Пользователи социальных сетей публикуют снимки Арианы Гранде, Дженны Ортеги, Деми Мур и других селебрити, замечая их пугающее похудение. Главред расскажет, кто из мировых знаменитостей находится в зоне риска по мнению поклонников.
Ариана Гранде
Фанатам певицы уже не первый месяц трудно скрывать волнение из-за ее внешности. Процесс заметной потери веса начался еще в период съемок и рекламной кампании картины "Злая", а настоящую бурю обсуждений вызвало видео на трек "Petal". Кадры клипа показали весь масштаб катастрофы, ведь на теле исполнительницы можно было пересчитать кости.
Сама Ариана уверяет аудиторию, что чувствует себя прекрасно и находится в идеальной форме. Тем не менее сразу после завершения гастрольного тура артистка решила сделать перерыв в карьере и на время уйти в тень.
Дженна Ортега
Звезда экранов, прославившаяся благодаря "Уэнсдей" и франшизе "Крик", оказалась в эпицентре обсуждений из-за резких перемен во внешнем виде. Поводом для новой волны опасений стало свежее интервью 23-летней актрисы для журнала Esquire - поклонники обратили внимание, что черты ее лица стали предельно острыми, а тело выглядит болезненно хрупким.
Хотя сама Дженна не заявляла о намеренном сбросе веса, она вспомнила о суровых условиях на старте своей карьеры, что заставило фанатов взглянуть на ситуацию под другим углом. Как оказалась, в юности актриса могла отработать целый съемочный день без перекуса и даже глотка воды.
Деми Мур
Появление 63-летней актрисы на красной дорожке премии Actor Awards вызвало шквал комментариев в сети. Для выхода в свет Деми выбрала приталенное черное платье с пышным контрастным шлейфом, однако внимание публики приковал вовсе не дизайнерский наряд, а чрезмерная худоба артистки.
Судя по видео с мероприятия, звезда потеряла немало килограммов - сквозь кожу отчетливо видны проступающие кости. Подписчики в соцсетях открыто называют ее силуэт "скелетом" и призывают актрису не идти на поводу у опасных трендов.
Эмма Стоун
Актриса всегда отличалась утонченным телосложением, но раньше за ним сохранялась естественная и здоровая мягкость. Однако в 2026 году ситуация изменилась: Эмма начала буквально таять на глазах, а кульминацией обсуждений стало ее появление на февральской церемонии BAFTA в Лондоне.
Стоун вышла на публику в облегающем черном платье с экстремальным декольте. Образ, задуманный как главный фурор вечера, лишь обнажил подозрительную худобу звезды: острые плечевые суставы, выступающую грудную клетку и слишком узкую талию. Сама Эмма не комментирует внезапные изменения в своем облике.
Шарлиз Терон
Под пристальное внимание интернет-критиков попала и 51-летняя Шарлиз Терон. Во время масштабного промотура фильма "Одиссея" летом актриса отдавала предпочтение весьма смелым и откровенным аутфитам - прозрачным юбкам, кроп-топам и облегающим фасонам.
Именно на этих снимках подписчики разглядели сильно выступающие ключицы и грудину. В социальных сетях не утихают споры о том, что кинодива сбросила вес ради соответствия новым стандартам.
Лили Коллинз
Не осталась без внимания и 37-летняя звезда "Эмили в Париже". В отличии от предыдущих звезд, Лили поразила публику не только худобой, но и стальным прессом. Видно, что артистка серьезно занимается своей физической формой.
В подростковом возрасте Лили прошла через тяжелое расстройство пищевого поведения. Позже, в 2017 году, она сыграла девушку с анорексией в драме "До костей". Тогда Коллинз признавалась, что собственное истощенное отражение поразило ее, поэтому фанаты умоляют звезду не повторять ошибок прошлого.
Причина резкого похудения звезд
Стремительную потерю веса среди звезд в сети все чаще связывают со свалившейся на Голливуд популярностью препаратов, которые дают мгновенный результат и позволяют пробивать потолок нереалистичной худобы. Бодипозитив исчез с повестки дня так же быстро, как и появился, ведь зачем бороться со стандартами, если соответствовать им стало проще. В попытках удержаться в тренде знаменитости лишь усугубляют ситуацию, делая стандарты красоты абсолютно недосягаемыми.
И пока в сети продолжают шутить, что пока обычные люди пытаются выжить, богатые селебрити добровольно отказываются от еды, последствия у этого тренда самые плачевные. И дело не только в самих звездах, которые сильно рискуют собственным здоровьем, но и в обычных фанатах. Слепая погоня за новой недостижимой "нормой", которую продают селебрити на красных дорожках, может разрушить как физическое, так и ментальное здоровье.
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О персоне: Ариана Гранде
Ариана Гранде - американская певица, актриса и одна из самых влиятельных поп-икон современности. Она известна своим мощным вокалом диапазоном в четыре октавы, свистковым регистром и многочисленными музыкальными хитами.
Родилась 26 июня 1993 года в США.
Гранде обрела широкую известность в подростковом возрасте, сыграв роль Кэт Валентайн в популярных сериалах телеканала Nickelodeon "Виктория-победительница" и "Сэм и Кэт".
Выпустила целый ряд успешных альбомов (включая Yours Truly, Thank U, Next, Eternal Sunshine и вышедший летом 2026 года экспериментальный лонгплей Petal). Стала первой исполнительницей, чьи треки одновременно занимали первые три строчки хит-парада Billboard Hot 100.
Сыграла роль Глинды в крупнобюджетной экранизации знаменитого бродвейского мюзикла "Злая" (Wicked).
В августе 2026 года завершает свой масштабный тур Eternal Sunshine Tour, после чего планирует взять длительный перерыв в карьере и уйти в тень от пристального внимания прессы, чтобы заняться своим здоровьем.
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