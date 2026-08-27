Елена Зеленская "выгуляла" традиционный аксессуар за 12 тысяч гривен - детали

Елена Зеленская показала дорогой аксессуар / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

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В каком образе Елена Зеленская появилась на шестой церемонии "Национальная легенда Украины"

Какой эксклюзивный аксессуар стал главной "изюминкой" ее аутфита

Первая леди Украины Елена Зеленская восхитила своим элегантным внешним видом на шестой церемонии награждения почетным званием "Национальная легенда Украины". Для посещения торжественного мероприятия супруга президента выбрала total-black образ с традиционным аксессуаром. Фотографии с мероприятия появились в Telegram-канале первой леди.

Основой изысканного аутфита стали классические черные брюки и рубашка с аккуратной небольшой драпировкой на воротнике.

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Изюминкой аутфита выступил аутентичный украинский аксессуар - фартук "Досвітки" на поясе от отечественного бренда Gunia Project, который считается одним из самых архаичных видов традиционной женской одежды.

Сколько стоит фартух Елены Зеленской / фото: guniaproject.com

Дизайнерское изделие украшено вышивкой бисером по мотивам рушников из архивов Музея Ивана Гончара. К слову, стоимость такой вещи составляет 12 500 гривен, однако купить ее сейчас невозможно - весь тираж полностью раскуплен. В отличии от образца на сайте, Елена Зеленская повязала фартух на бок.

Особого шарма образу добавили грамотно подобранные украшения. Первая леди сделала ставку на массивное акцентное колье и лаконичную пару золотых сережек.

Национальная легенда Украины - образ Елены Зеленской / фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Завершающим штрихом стала элегантная укладка. Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный низкий пучок, выпустив несколько мягких прядей у лица, что придало ее строгому наряду нотку романтичности.

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Напомним, что Владимир Зеленский вместе с супругой вручил награду "Национальная легенда Украины" 18 выдающимся украинцам и иностранным партнерам. Президент подчеркнул огромную ценность людей, которые своим трудом укрепляют страну, прославляют ее в мире и остаются рядом в самые важные моменты.

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О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская - супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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